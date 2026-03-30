O Swift da Apple está disponível no Android para quebrar barreiras nas apps

A mais recente atualização do Swift 6.3 introduz o primeiro SDK oficial do Swift para Android. Isto permite aos programadores criar aplicações nativas para Android ou integrar código em projetos Kotlin/Java existentes. O lançamento simplifica o desenvolvimento multiplataforma e aumenta a consistência das funcionalidades.

Swift 6.3 chegou com novidade para o Android

Durante anos, a barreira entre o desenvolvimento para iOS e Android foi definida pelas linguagens utilizadas. Quem criasse uma app para iPhone, provavelmente usaria o Swift. Por outro lado, para Android, o padrão era Kotlin ou Java. No entanto, estas diferenças estão a desfazer-se. Com o lançamento do Swift 6.3, a linguagem de programação da Apple passa a incluir um Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) dedicado ao Android.

Isto marca um passo importante para o desenvolvimento multiplataforma. De acordo com o changelog oficial do Swift, o novo SDK permite aos programadores criar anativos para Android utilizando o Swift de raiz. Além disso, fornece as ferramentas para integrar código Swift em aplicações Android existentes que foram originalmente escritas em Kotlin ou Java.

O utilizador comum que navega através do telemóvel pode não notar imediatamente uma alteração na interface. No entanto, isto tem um impacto significativo na experiência do utilizador. Quando os programadores podem utilizar o mesmo código principal ou "lógica" para ambas as versões de uma aplicação, as atualizações tendem a chegar mais rapidamente e as funcionalidades permanecem sincronizadas entre plataformas.

Apple tenta assim conquistar um novo mercado