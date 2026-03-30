Tesla está a preparar um novo carro? Elon Musk garante que sim

A trajetória inovadora da Tesla não mostra sinais de abrandamento. O visionário CEO da empresa, Elon Musk, anunciou oficialmente que estão a trabalhar num modelo totalmente novo que, mais uma vez, entusiasmará os aficionados por tecnologia e automóveis.

Tesla está a preparar um novo carro?

Embora os detalhes permaneçam um mistério, como sempre, as declarações de Musk já geraram uma enorme onda de expectativa no mundo automóvel e na internet. As plataformas de redes sociais, em particular, estão repletas de teorias da conspiração e esboços empolgantes sobre o que poderá ser esta nova máquina que está a sair da garagem da Tesla.

Um novo Tesla está a caminho. O surpreendente anúncio de Elon Musk surgiu, na verdade, de uma troca de mensagens inocentes nas redes sociais. Recentemente, depois de elogiar o espaço interior da Cybertruck e de destacar como os bancos traseiros acomodavam confortavelmente três crianças ou três adultos, um utilizador sugeriu: "Então porque não produz um monovolume?".

A famosa e ousada resposta de Musk à pergunta, "Algo muito mais cool do que um monovolume está a caminho", foi a faísca inicial que acendeu a especulação. Então, o que poderá ser este veículo misterioso que promete ser muito mais "cool" do que os típicos carros familiares?

Um dos cenários mais prováveis ​​é um SUV de três filas de bancos, também conhecido como "CyberSUV", que transportaria os genes da Cybertruck, que se tornou icónica pelo seu design futurista. Um protótipo que apareceu brevemente em segundo plano de um vídeo oficial da Tesla divulgado no final do ano passado, combinando as linhas marcantes de aço inoxidável da Cybertruck com um tejadilho mais longo e uma área de carga fechada, reforça significativamente esta possibilidade.

Elon Musk garante que será algo diferente

Segundo os analistas do setor, produzir um modelo deste tipo significaria que a Tesla poderia desafiar diretamente os SUV americanos de grande porte, como o Cadillac Escalade, com um veículo blindado de luxo posicionado acima do Model X e do Model Y. Além disso, com a Tesla a preparar-se para reduzir a produção dos seus modelos Model S e Model X, já antigos, preencher a lacuna resultante neste segmento premium com um "CyberSUV" é considerado uma jogada altamente racional.

Por outro lado, existe uma segunda possibilidade completamente diferente, mas igualmente realista: um Model Y alongado, com seis lugares. O Model Y de distância entre eixos longa (Model YL), já muito popular no mercado chinês, tem grandes probabilidades de chegar às estradas da América do Norte e da Europa.

Embora Musk tenha declarado anteriormente que a produção nos EUA desta versão especial não aconteceria a curto prazo, as imagens da enorme carroçaria do veículo captadas por drones que sobrevoam a Gigafactory no Texas podem indicar que os planos mudaram.

Do ponto de vista da dinâmica interna da empresa, converter uma plataforma existente num SUV daria à Tesla a vantagem de reduzir significativamente os custos de I&D. Considerando os elevados custos de produção e o público-alvo específico da Cybertruck, utilizar a mesma infraestrutura robusta num SUV familiar que atraia um público muito mais vasto seria uma estratégia de vendas fantástica.