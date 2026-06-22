Android 17: bug nos Pixel desliga a ligação 5G

A disponibilização da mais recente versão do sistema operativo da Google parecia ser o passo esperado para renovar os Pixel. A chegada do Android 17 está a ser marcada por contratempos inesperados. Após relatos iniciais que apontavam para falhas no acesso a aplicações populares por Wi-Fi, surge um novo problema. Afeta diretamente a conectividade móvel 5G.

Bug no Android 17 desliga o 5G

Diversos proprietários de modelos Pixel começaram a notar uma incapacidade dos dispositivos em manter a ligação às redes 5G. O problema abrange desde as gerações mais antigas suportadas até à mais recente linha Pixel 10. O comportamento do sistema força os equipamentos a reverter de forma permanente para a rede LTE ou 4G. Este erro elimina o acesso às velocidades superiores, mesmo em locais com uma cobertura de rede estável.

As queixas têm crescido em várias plataformas de discussão tecnológica. Os relatos revelam que a falha surge imediatamente após a instalação do novo ecossistema de software. A Google ainda não lançou uma correção oficial dedicada para esta perda de sinal. Apesar disso, a comunidade de utilizadores já identificou uma solução temporária bastante simples. Este processo dispensa qualquer tipo de assistência técnica.

O método consiste em aceder às definições de sistema do smartphone e ativar temporariamente o Modo de Reparação. Esta funcionalidade foi concebida originalmente para proteger os dados pessoais e os ficheiros multimédia durante intervenções técnicas. No entanto, a ferramenta parece forçar uma reinicialização profunda dos parâmetros de rede do equipamento.

Problema afeta apenas Pixel da Google

Ao reiniciar o dispositivo dentro deste modo seguro e ao desativá-lo de seguida, o Pixel volta ao perfil normal. Após este processo, o smartphone consegue restabelecer e segurar a ligação 5G sem novas falhas. Para aplicar esta solução, os equipamentos necessitam apenas de ter pelo menos dois gigabytes de espaço de armazenamento livre.

Paralelamente a este problema de rede, subsistem outros relatos menores associados à nova versão de software. Há utilizadores a reportar o desaparecimento de widgets no ecrã principal. Esta falha parece concentrar-se sobretudo em dispositivos que utilizam perfis profissionais configurados. Para este cenário, a tecnológica já confirmou estar a par da situação. A empresa prepara uma atualização de correção.

Apesar destes percalços iniciais na experiência de utilização, o Android 17 introduz novidades relevantes na plataforma da Google. Destacam-se as novas ferramentas de multitasking que convertem aplicações em janelas flutuantes. O sistema inclui também capacidades avançadas de gravação de ecrã assistidas por inteligência artificial.