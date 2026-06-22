Chegou o Renault Megane E-Tech Electric 2026! 500 km de autonomia e IA

A Renault atualizou o Mégane E-Tech Electric com várias melhorias tecnológicas para reforçar a competitividade do seu elétrico compacto. A nova versão destaca-se pelo aumento da autonomia, carregamento mais rápido e pela chegada de novas funcionalidades baseadas em inteligência artificial.

Renault Megane E-Tech Electric: 500 km de autonomia, bateria de 67 kWh, carregamento rápido e muito mais...

Uma das principais novidades está na bateria. O Mégane E-Tech Electric passa a utilizar uma bateria de 67 kWh, que permite alcançar até 500 quilómetros de autonomia em ciclo WLTP. Este aumento representa uma evolução importante face à versão anterior e dá ao modelo maior capacidade para viagens mais longas sem necessidade de carregamentos frequentes.

Além da maior autonomia, a Renault melhorou também a capacidade de carregamento rápido. O modelo passa a suportar carregamentos em corrente contínua até 165 kW, permitindo recuperar a bateria dos 15% aos 80% em cerca de 24 minutos, segundo os dados divulgados pela marca.

No exterior, o Mégane E-Tech Electric recebe alterações de design, com uma frente renovada, novos elementos luminosos inspirados no logótipo da Renault e novas jantes de 19 e 20 polegadas.

No interior, mantém-se o sistema OpenR Link com Android Automotive e serviços Google integrados, mas surge uma nova aposta na inteligência artificial. O veículo passa a integrar um assistente baseado no modelo Gemini, desenvolvido para tornar a interação com o automóvel mais simples e personalizada.

Entre as novas funcionalidades está também o reconhecimento automático do condutor, permitindo ajustar preferências como posição de condução, configurações multimédia e outros parâmetros pessoais.

A Renault reforçou ainda a afinação da suspensão, amortecedores e direção, mantendo características como o sistema One Pedal, que permite controlar aceleração e desaceleração usando apenas o pedal do acelerador.

A gama fica agora mais simples, com duas versões disponíveis: Techno e Esprit Alpine, ambas com mais equipamento tecnológico. Com estas atualizações, o Mégane E-Tech Electric procura afirmar-se como uma das propostas mais completas no segmento dos compactos elétricos.