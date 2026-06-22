Fim do mito: estudo mostra que elétricos usados são escolha segura
O receio de comprar um veículo elétrico usado é grande. Tudo devido à suposta perda de capacidade da bateria, um dos principais entraves à massificação desta tecnologia no mercado de usados. Isso foi contrariado num estudo que mostra que os elétricos usados são escolha segura.
Elétricos usados são escolha segura?
A ideia de que o componente mais dispendioso do automóvel falharia de forma catastrófica após uma determinada quilometragem é real. Esta ideia, no entanto, está a ser contrariada por dados do mundo real. Uma análise levada a cabo pela empresa Geotab deitou por terra este preconceito, trazendo conclusões promissoras após avaliar o comportamento e a saúde de mais de 22.700 carros elétricos de 21 marcas distintas.
Os resultados deste estudo apontam para uma taxa de degradação média anual de cerca de 2,3% na capacidade das baterias. Este valor represente uma ligeira subida face aos 1,8% registados num relatório anterior da mesma entidade. Mesmo assim, a projeção a longo prazo continua a demonstrar uma robustez assinalável. Com este ritmo de desgaste, uma bateria manterá 81,6% da sua capacidade após oito anos de utilização.
Este comportamento indica que atingir ou superar a barreira dos 100 mil ou 160 mil quilómetros não dita o fim da vida útil do automóvel. Aliás, esta durabilidade alinha-se perfeitamente com os prazos de garantia habitualmente oferecidos pela maioria dos fabricantes do setor automóvel. Esta cobre frequentemente o componente precisamente por oito anos ou 160 mil quilómetros, assegurando a tranquilidade do proprietário.
Estudo mostra toda a verdade neste campo
Embora as baterias modernas se revelem substancialmente mais resistentes do que a opinião pública julgava, a análise sublinha que o desgaste existe e que há hábitos determinantes para a sua conservação. O calor excessivo surge listado como o principal inimigo destes sistemas de armazenamento de energia, comprometendo a estabilidade das células.
Adicionalmente, o recurso sistemático a postos de carregamento rápido de alta potência desempenha um papel crítico, tendo capacidade para acelerar o ritmo de degradação anual. Desta forma, o historial de utilização e as condições sob as quais o veículo foi carregado passam a ser as métricas essenciais a validar num processo de compra.
Com a maturidade crescente da tecnologia e a evolução contínua do ecossistema automóvel, os dados atuais reposicionam o veículo elétrico em segunda mão como uma alternativa viável e segura, retirando força ao histórico estigma da degradação precoce.
Como em tudo a sorte faz parte da história, ainda há dias estava a ver um vídeo no YouTube, e o um dos tugas que tem o Model 3, a bateria avariou, o carro de 2021 e 143 mil Km, e ele diz que não é caso único.
https ://www.youtube.com/watch?v=Pq6gWP2sLlc
Por isso a sorte também faz parte do jogo, agora dizer que as baterias duram e duram, mas nem todas e continua a ser um dos principais problemas nos VE, é um risco, que eu estou disposto a correr.
E já agora, para aqueles que dizem que os VE não gastam pneos, o que eu mais tenho visto é pessoal no YouTube e não só a queixar-se que é onde se deve ter mais atenção, se não estas constantemente a gastar dinheiros nos mesmos.
na pagina do fb dos utilizadores tesla, o que não faltam são casos de baterias da LG que morrem, afeta uma certa produção temporal, acredito que esteja corrigido entretanto
A Geotab não propriamente neutra neste tema
Penso que as dúvidas já estão dissipadas desde 2018/2019…
Claro que sim, como se não fosse possível pagar por trás para estudos “independentes” serem feitos. Dificilmente hoje em dia pode-se acreditar no que se lê por ai, especialmente estudo($). Toda a gente tem um preço e as empresas ou organizações que fazem um estudo de certa que não se importam de receber a mais em troca de favores.
Agora vamos ao tópico, sabem perfeitamente que um carro eletrico poupa-se mais sim na carteira, até uma certa altura. A razão pela qual estão vendendo mais, é simplesmente porque proibiram a produção e a diminuição de produção dos carros a combustão e estão a incentivar a produzir carros eletricos com apoios.
No fundo, se formos analisar é fácil de entender o aumento da venda dos eletricos tem por base várias delas, uma delas é:
A criação menor de veiculos a combustão devido a possíveis proibições no futuro, produção etc;
As Guerras que servem de desculpa para muitos Postos de Abestecimento aumentarem as suas receitas e aumentarem o preço dos combustíveis;
O Plano da União Europeia para reduzir ou a proibição total da circulação, vendas, mercados de carros a combustão
O Plano em que um veiculo a combustão ou 10, 15 anos serem sujeitos a serem inspecionados (sim uma inspeção geral anual dos carros mas muito mais profunda, já houve este artigo aqui na Pplware) de forma profunda e se houver algo detetado teremos que pagar (esta pelo que sei ainda esta em fase de estudo ou era uma mera proposta(??);
Há que continuar com o plano, não faltando muitos anos os carros eletricos serão e vão ser não tarda muito, alvos de hackers, governos, espiões. É uma questão de tempo, tudo o que envolve tecnologia num carro a experiência torna melhor. Correto? Correto, mas também há o lado mau que esse ainda estão por vir. Muitos ainda vão chorar pelos carros a “combustão”, mas não é agora. Repito, não é agora. É daqui a alguns anos.
Até os Eletricos serem finalmente alvo do Estado, do Governo e onde exista possibilidade de os parar, imobilizar, desligar quando for necessário e lhes for permitido para tal.
Entre outros, o eletríco é bom agora! Sim, concordo que poupam mais. Sim concordo que é menos despesa, sim concordo que os eletricos atuais são mais seguros, sim concordo que os eletricos são bons carros, mas só atualmente.
Porque futuramente tudo isso vai mudar, acreditem ou não há sempre um lado obscuro da história e esse ninguem vai conseguir voltar atrás.
Se são teorias da conspiração, o tempo irá encarregar-se de o dizer e de dar razão a quem diz que sim ou que não, vamos ver…
Aproveitem agora, porque até chegar a esse dia vai ser o caos. Já agora quanto é que custaria mudar o ecrã se deixasse de funcionar? Os quadrantes dos eletrícos? Todo o sistema elétrico, será que continua a ser mais barato que mudar um kit de distribuição? Retificar o motor? Não me parece 🙂
Mas pronto, vamos ver quem é que tem razão. Os carros a combustão serão sempre mais seguros e não estou a falar de sistemas de travagem nem de camaras, muito menos de aceleração e arranque… 😉