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Fim do mito: estudo mostra que elétricos usados são escolha segura

· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. B@rão Vermelho says:
    22 de Junho de 2026 às 09:02

    Como em tudo a sorte faz parte da história, ainda há dias estava a ver um vídeo no YouTube, e o um dos tugas que tem o Model 3, a bateria avariou, o carro de 2021 e 143 mil Km, e ele diz que não é caso único.
    https ://www.youtube.com/watch?v=Pq6gWP2sLlc
    Por isso a sorte também faz parte do jogo, agora dizer que as baterias duram e duram, mas nem todas e continua a ser um dos principais problemas nos VE, é um risco, que eu estou disposto a correr.
    E já agora, para aqueles que dizem que os VE não gastam pneos, o que eu mais tenho visto é pessoal no YouTube e não só a queixar-se que é onde se deve ter mais atenção, se não estas constantemente a gastar dinheiros nos mesmos.

    Responder
    • Vim Tod enti says:
      22 de Junho de 2026 às 11:00

      na pagina do fb dos utilizadores tesla, o que não faltam são casos de baterias da LG que morrem, afeta uma certa produção temporal, acredito que esteja corrigido entretanto

      Responder
  2. Jorge says:
    22 de Junho de 2026 às 09:05

    A Geotab não propriamente neutra neste tema

    Responder
  3. Vim Tod enti says:
    22 de Junho de 2026 às 09:36

    Penso que as dúvidas já estão dissipadas desde 2018/2019…

    Responder
  4. wOne says:
    22 de Junho de 2026 às 10:57

    Claro que sim, como se não fosse possível pagar por trás para estudos “independentes” serem feitos. Dificilmente hoje em dia pode-se acreditar no que se lê por ai, especialmente estudo($). Toda a gente tem um preço e as empresas ou organizações que fazem um estudo de certa que não se importam de receber a mais em troca de favores.

    Agora vamos ao tópico, sabem perfeitamente que um carro eletrico poupa-se mais sim na carteira, até uma certa altura. A razão pela qual estão vendendo mais, é simplesmente porque proibiram a produção e a diminuição de produção dos carros a combustão e estão a incentivar a produzir carros eletricos com apoios.

    No fundo, se formos analisar é fácil de entender o aumento da venda dos eletricos tem por base várias delas, uma delas é:
    A criação menor de veiculos a combustão devido a possíveis proibições no futuro, produção etc;
    As Guerras que servem de desculpa para muitos Postos de Abestecimento aumentarem as suas receitas e aumentarem o preço dos combustíveis;
    O Plano da União Europeia para reduzir ou a proibição total da circulação, vendas, mercados de carros a combustão
    O Plano em que um veiculo a combustão ou 10, 15 anos serem sujeitos a serem inspecionados (sim uma inspeção geral anual dos carros mas muito mais profunda, já houve este artigo aqui na Pplware) de forma profunda e se houver algo detetado teremos que pagar (esta pelo que sei ainda esta em fase de estudo ou era uma mera proposta(??);
    Há que continuar com o plano, não faltando muitos anos os carros eletricos serão e vão ser não tarda muito, alvos de hackers, governos, espiões. É uma questão de tempo, tudo o que envolve tecnologia num carro a experiência torna melhor. Correto? Correto, mas também há o lado mau que esse ainda estão por vir. Muitos ainda vão chorar pelos carros a “combustão”, mas não é agora. Repito, não é agora. É daqui a alguns anos.

    Até os Eletricos serem finalmente alvo do Estado, do Governo e onde exista possibilidade de os parar, imobilizar, desligar quando for necessário e lhes for permitido para tal.

    Entre outros, o eletríco é bom agora! Sim, concordo que poupam mais. Sim concordo que é menos despesa, sim concordo que os eletricos atuais são mais seguros, sim concordo que os eletricos são bons carros, mas só atualmente.

    Porque futuramente tudo isso vai mudar, acreditem ou não há sempre um lado obscuro da história e esse ninguem vai conseguir voltar atrás.

    Se são teorias da conspiração, o tempo irá encarregar-se de o dizer e de dar razão a quem diz que sim ou que não, vamos ver…

    Aproveitem agora, porque até chegar a esse dia vai ser o caos. Já agora quanto é que custaria mudar o ecrã se deixasse de funcionar? Os quadrantes dos eletrícos? Todo o sistema elétrico, será que continua a ser mais barato que mudar um kit de distribuição? Retificar o motor? Não me parece 🙂

    Mas pronto, vamos ver quem é que tem razão. Os carros a combustão serão sempre mais seguros e não estou a falar de sistemas de travagem nem de camaras, muito menos de aceleração e arranque… 😉

    Responder

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