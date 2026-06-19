Android 17: está ainda mais simples mudar do iPhone para o Android

Com o Android 17, a Google reformulou muito do que este sistema oferece. As +areas onde foram aplicadas melhorias são muitas, mas uma em particular mudou bastante. Falamos do processo de transferência de dados de um iPhone para um smartphone Android, que agora está ainda mais simples e mais completo.

Mais simples mudar do iPhone para o Android

A ferramenta Android Switch, que permite alternar entre iOS e Android, foi totalmente redesenhada no Android 17. Já não é necessário ligar um cabo ou descarregar uma aplicação para transferir os seus dados de um ecossistema para o outro. Isto aplica-se a tudo, desde o seu eSIM e palavras-passe até ao layout da sua tela inicial.

A primeira grande novidade é a integração direta do Android Switch no Android 17. Ao contrário das versões anteriores, já não se precisa de descarregar uma aplicação específica para iniciar a transferência de dados. O mesmo acontece com o cabo USB, que já não é necessário para a migração. Tudo pode ser feito de forma rápida e sem fios.

A Google também automatizou a gestão de contas. O sistema pode transferir a conta Google de um dispositivo para outro e fazer login automaticamente, eliminando a necessidade de introduzir a palavra-passe no novo smartphone. O Android Switch também permite transferir o eSIM do iPhone para o novo dispositivo Android durante a configuração inicial.

Há mais novidades no Android 17 para o dia a dia

O RCS também é configurado em segundo plano, garantindo que tem mensagens a funcionar imediatamente. A Google está também a destacar as suas novas APIs, facilitando a exportação de dados de aplicações entre as duas plataformas para programadores. Além de fotografias e vídeos, a ferramenta recupera agora palavras-passe, chaves de acesso, credenciais Wi-Fi e histórico de chamadas.

Será encontrado também os alarmes, ficheiros e pastas, bem como todas as suas mensagens encriptadas SMS, MMS e RCS. As notas também estão incluídas, uma vez que os anexos e tags do Apple Notes são agora transferíveis. Em termos de personalização, o Android Switch também migra o papel de parede, o layout do ecrã inicial e a localização exata das aplicações.

Até as definições de acessibilidade são preservadas. Alguns destes recursos já existiam, mas a Google afirma ter melhorado a fiabilidade. Por enquanto, esta implementação está limitada a alguns smartphones com Android 17, mas a funcionalidade será mais abrangente nas próximas semanas e meses. Em relação ao iOS 27, a Apple poderá oferecer melhorias semelhantes em setembro para os que migrarem do Android para o iOS.