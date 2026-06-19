Segurança Social: quanto vai receber de desemprego, baixa ou parentalidade?

Saber quanto se vai receber da Segurança Social em situações de desemprego, doença ou parentalidade nem sempre é simples. Para ajudar os cidadãos a perceberem a que apoios podem ter direito e qual o valor provável a receber, a Segurança Social disponibiliza vários simuladores online gratuitos.

Simule o valor dos apoios sem sair de casa

Através do portal da Segurança Social, qualquer cidadão pode aceder a simuladores que permitem obter uma estimativa dos valores a receber em diferentes prestações sociais. Entre os simuladores disponíveis destacam-se:

Subsídio de Desemprego

Subsídio de Doença (baixa médica)

Subsídio Parental

Abono de Família

Pensões

Certificados de Reforma

Outras prestações sociais

Além disso, existe um Simulador de Prestações Sociais que ajuda a identificar os apoios a que cada pessoa poderá ter direito, com base nas informações fornecidas.

Como funciona?

A utilização é simples e não exige autenticação. Basta introduzir alguns dados relativos à situação profissional, rendimentos ou composição do agregado familiar para obter uma estimativa dos apoios disponíveis. O resultado apresentado é meramente indicativo e não substitui a análise oficial da Segurança Social.

O simulador permite estimar o valor mensal e a duração do subsídio de desemprego. Este apoio destina-se a trabalhadores que perderam involuntariamente o emprego e cumpram os requisitos legais.

Quem esteja temporariamente incapaz para o trabalho por motivo de doença pode recorrer ao simulador de doença para obter uma estimativa do subsídio a receber durante o período de baixa médica.

Pais e mães podem também simular o valor do subsídio parental, calculando o montante provável a receber durante a licença por nascimento de filho. A ferramenta contempla diferentes modalidades de licença parental.

Os simuladores estão disponíveis no portal da Segurança Social e podem ser utilizados gratuitamente.

Simuladores SS