Desta não estava à espera! Gasóleo vai subir 2 dígitos
Se está a pensar abastecer o automóvel, talvez seja boa ideia fazê-lo ainda durante este fim de semana. As previsões do setor apontam para uma enorme subida dos preços dos combustíveis em Portugal a partir da próxima segunda-feira, 20 de julho. Saiba quanto vai pagar.
Gasóleo aumenta 13,5 cêntimos por litro e gasolina 6,5 cêntimos
De acordo com o portal Contas Poupança, que cita fontes do mercado dos combustíveis, o gasóleo simples deverá aumentar cerca de 13,5 cêntimos por litro (sim, leu bem), enquanto a gasolina simples 95 poderá ficar 6,5 cêntimos mais cara.
Caso estas previsões se confirmem, o impacto será significativo para os automobilistas, sobretudo para quem utiliza diariamente o automóvel. Recorde-se, no entanto, que os valores são indicativos e poderão ainda sofrer pequenos ajustes antes da atualização oficial dos preços, que entra em vigor na próxima segunda-feira.
Valores dos combustíveis variam de posto para posto
Importa ressalvar que estes valores são uma estimativa geral e que o preço final pago em cada abastecimento pode variar bastante, dependendo da região do país, da marca do operador e até do posto específico escolhido.
Para quem quer poupar ao máximo, uma das soluções é consultar o comparador oficial de preços disponibilizado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), onde é possível verificar, em tempo real, qual o posto mais económico em cada localidade.
Obrigado Trump, por lixares toda gente, no mundo inteiro.
Eu diria que quem nao consegue fazer face a estas despesas estará sempre lixado, por muito que queiram culpar outros da sua situacao a responsabilidade é apenas de cada um
És mesmo tanso se julgas que esta situação é a culpa de cada um….
A situação de cada um é responsabilidade de cada um.
Porque achas que a maioria das pessoas não se queixa?
Eu só vejo queixas on-line e nas entrevistas nas bombas low cost, a maior parte das pessoas está nem aí se aumenta 10 cent ou 30 cent, isso não devia ter importância na vida de ninguém, nas vidas que isso tem impacto acho que devem pensar melhor as suas vidas, hoje é Ormuz amanhã pode ser um evento qualquer natural.
Pareces perdido. O povo não se queixa porque já são tantas as vezes que é roubado que já nem fazem caso. E sim o Trump andou a brincar à batalha naval e daí estamos todos a pagar isso. Se não consegues perceber isso então estás a ler a história errada.
Por mais que doa, acho que esse grunho tem alguma razão, o ideal é viver de forma igual esteja o gasóleo a 1eur ou a 2.50, caso contrário há o passe por 40eur que é bem bom
???
Neste caso é mesmo do teu ídolo, o estreito de Ormuz no dia 27 de Fevereiro estava aberto a toda a navegação, mas o estarola alaranjado e a sua incompetente administração fecharam a passagem, isto é factual, o resto é só o teu alter ego a “falar” mais alto. 🙂
O meu ídolo já faleceu
Grande cambalhota consegues fazer para defender o teu amado Trump e Bibi…
Aquelas bolas do Trump devem estar a brilhar!
O gajo que passa os dias aqui a dizer m”#% veio aqui dizer m”#$? Quem diria LOOOL
“a responsabilidade é apenas de cada um” Quando se está dependentes de terceiros para pagar o combustivel, nao pode falar em responsabilidade.
E fácil ter responsabilidade propria quando sao os outros a pagar contas
Trabalho desde os 15 para pagar as minhas contas, nem faculdade dependi dos papas, vai lá contar essa a qualquer miúdo hoje
Usar cartao de combustivel da Empresa nao é “pagar as minhas contas”. É ter os outros a pagar ….
Epá Zé Fonseca A., vives mesmo numa bolha.
Lol Zéeeeee, se o combustível aumenta, aumenta tudo, aumenta a Euribor, aumenta a inflação. Sim a culpa é do Trump que é um desiquilibrado, no primeiro mandato até estava “sossegado”, neste não passa de uma vingança de mostrar ao mundo que ele é todo poderoso, além que adora que lhe lambem as botas. um mundo sem Trump é um mundo melhor. No fim de tudo vamos o ver em tribunal, a lista vai ser grande.
Normal, quando as contas da Galp forem encerradas, vamos ouvir mais uma vez de que tiveram um lucro extraordinário…. o povo é realmente manso.
Venha o Benfica, o vinho e os tremoços que a malta fica animada.
Isto assim… vai lá vai…
O povo está mesmo no ponto que eles querem… Mansinhos, obedientes e dispostos a tudo.
Paga e não bufa.
Nem todos.
Os Deuses Devem Estar Loucos !
Calma que o Montenegro está atento1
Isso foi ontem.
Ontem foi ontem, hoje é um novo dia. Olhe para o céu, está tão bonito, adeus!
Defendam o Trump e o Bibi, eles adoram o vosso amor…
Estão deliberadamente a forçar as pessoas a comprar elétricos
Óbvio, principalmente o Donald Trump e o Masoud Pezeshkian, eles são os mais fanaticos por eléctricos. Lol
Deixem o luis trabalhar meus amigos! ele gosta disto!
O barril esta neste momento ao mesmo preço que a um mes atras mas em Portugal comemos merda e vamos pagar mais que os outros paises da europa.
A formulação do preço dos combustíveis não depende só do preço do brent. Não é assim tão simples.
Vai ver como é que anda o mercado dos futuros (WTI). Com o recomeço da guerra do Irão, a expectativa do mercado quanto ao futuro está num nível mais pessimista.
Sem contar que a Rússia exportava petróleo e neste momento, devido à guerra com a Ucrânia e com os ataques às suas infraestruturas de refinação, deixou completamente de o fazer. Nem para eles têm. Isso está a causar maior escassez no mercado. Tudo isso influencia o preço de mercado
Concordo plenamente, mas quando o mercado dos futuros (WTI) desce a formulação do preço dos combustíveis já não é a mesma e esse é o problema para o consumidor.
A culpa é dos elétricos.
Sem dúvida. É deixar de isentar os elétricos para baixar os impostos sobre os combustíveis.
Deviam era banir tudo que fosse elétrico, ou quem quiser ter electricidade que inviste num gerador a gasóleo. Unica forma de combater esta pouca vergonha
Mas os impostos nos combustíveis subiram ?
De facto os €20 de IUC anuais iram resolver o problema.
Enquanto em Portugal o preço ajusta semanalmente (“salta” à 2ª Fª), com base na evolução das cotações na semana anterior, em Espanha o ajustamento é diário.
Isso implica que o salto no preço em Portugal na próxima 2ª Fª (dia 20) seja próximo da evolução dos preços em Espanha na semana corrente (embora, como a informação é dada pelos postos de combustível possa haver algum atraso na atualização da informação).
Esta semana houve aumento do preço dos combustíveis em Espanha – pelo que será de esperar um aumento em Portugal na próxima 2ª Fª – mas não anda nem próximo dos ditos 13,5 cêntimos (gasóleo) e 6,5 cêntimos (gasolina).
Preços médios do gasóleo e da gasolina em Espanha em 12/07 e 17/07:
– Gasóleo: 1,565 €/L (12/07), 1,612 €/L (17/07), +4,7 cêntimos
– Gasolina: 1,548 €/L (12/07), 1,576 €/L (17/07), +2,8 cêntimos
Dá-me a impressão que as subidas previstas para 2ª Fª estão exageradas.
Diferença, a Galp, BP e outras comem mais.
O fosso entre Espanha e Portugal está cada vez mais insano. Ainda há poucos dias ouvi o nosso ministro em êxtase a informar que Espanha já subiu o IVA porque a UE é que manda, dando a entender que o fosso iria diminuir. Afinal, o fosso vai aumentar. Lol. Estamos entregues à bicharada.
Nesta matéria não é correcto compararmo-nos a Espanha, não sou a Espanha não cumpriu as regras de Bruxelas durante anos como nesta fase tudo o que fazem é para tentar comprar a opinião pública para não irem desta para melhor
É impossivel ser mais barato, Espanha usa muitas renovaveis tem mais espelhos e ventoinhas que Portugal.
Exijam os valores de compra do barril de petróleo à entrada de Sines e depois digam qualquer coisa.
Mas fechem a boca quando lerem o valor…
Nunca na vida Sines comprou barris de petróleo ao preço que vocês pensam.
Aí sim, os tugas iriam revoltasse.
Exijam isso e depois perguntem ao Estado o porquê dos preços estarem como estão.