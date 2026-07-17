PplWare Mobile

Desta não estava à espera! Gasóleo vai subir 2 dígitos

· Motores/Energia 39 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. PGomes says:
    17 de Julho de 2026 às 09:22

    Obrigado Trump, por lixares toda gente, no mundo inteiro.

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      17 de Julho de 2026 às 09:38

      Eu diria que quem nao consegue fazer face a estas despesas estará sempre lixado, por muito que queiram culpar outros da sua situacao a responsabilidade é apenas de cada um

      Responder
      • PGomes says:
        17 de Julho de 2026 às 10:03

        És mesmo tanso se julgas que esta situação é a culpa de cada um….

        Responder
        • Zé Fonseca A. says:
          17 de Julho de 2026 às 10:29

          A situação de cada um é responsabilidade de cada um.
          Porque achas que a maioria das pessoas não se queixa?
          Eu só vejo queixas on-line e nas entrevistas nas bombas low cost, a maior parte das pessoas está nem aí se aumenta 10 cent ou 30 cent, isso não devia ter importância na vida de ninguém, nas vidas que isso tem impacto acho que devem pensar melhor as suas vidas, hoje é Ormuz amanhã pode ser um evento qualquer natural.

          Responder
          • Nelson R says:
            17 de Julho de 2026 às 11:18

            Pareces perdido. O povo não se queixa porque já são tantas as vezes que é roubado que já nem fazem caso. E sim o Trump andou a brincar à batalha naval e daí estamos todos a pagar isso. Se não consegues perceber isso então estás a ler a história errada.

        • Vim Tod enti says:
          17 de Julho de 2026 às 10:34

          Por mais que doa, acho que esse grunho tem alguma razão, o ideal é viver de forma igual esteja o gasóleo a 1eur ou a 2.50, caso contrário há o passe por 40eur que é bem bom

          Responder
      • WTF says:
        17 de Julho de 2026 às 10:05

        ???

        Responder
      • B@rão Vermelho says:
        17 de Julho de 2026 às 10:17

        Neste caso é mesmo do teu ídolo, o estreito de Ormuz no dia 27 de Fevereiro estava aberto a toda a navegação, mas o estarola alaranjado e a sua incompetente administração fecharam a passagem, isto é factual, o resto é só o teu alter ego a “falar” mais alto. 🙂

        Responder
      • Filipe says:
        17 de Julho de 2026 às 10:29

        Grande cambalhota consegues fazer para defender o teu amado Trump e Bibi…

        Aquelas bolas do Trump devem estar a brilhar!

        Responder
      • Hugo says:
        17 de Julho de 2026 às 10:30

        O gajo que passa os dias aqui a dizer m”#% veio aqui dizer m”#$? Quem diria LOOOL

        Responder
      • Toni da Adega says:
        17 de Julho de 2026 às 10:31

        “a responsabilidade é apenas de cada um” Quando se está dependentes de terceiros para pagar o combustivel, nao pode falar em responsabilidade.

        E fácil ter responsabilidade propria quando sao os outros a pagar contas

        Responder
      • Realista says:
        17 de Julho de 2026 às 10:39

        Epá Zé Fonseca A., vives mesmo numa bolha.

        Responder
      • Danny says:
        17 de Julho de 2026 às 11:42

        Lol Zéeeeee, se o combustível aumenta, aumenta tudo, aumenta a Euribor, aumenta a inflação. Sim a culpa é do Trump que é um desiquilibrado, no primeiro mandato até estava “sossegado”, neste não passa de uma vingança de mostrar ao mundo que ele é todo poderoso, além que adora que lhe lambem as botas. um mundo sem Trump é um mundo melhor. No fim de tudo vamos o ver em tribunal, a lista vai ser grande.

        Responder
  2. Derley says:
    17 de Julho de 2026 às 09:26

    Normal, quando as contas da Galp forem encerradas, vamos ouvir mais uma vez de que tiveram um lucro extraordinário…. o povo é realmente manso.
    Venha o Benfica, o vinho e os tremoços que a malta fica animada.

    Responder
  3. PoiZé says:
    17 de Julho de 2026 às 09:28

    Isto assim… vai lá vai…
    O povo está mesmo no ponto que eles querem… Mansinhos, obedientes e dispostos a tudo.
    Paga e não bufa.

    Responder
  4. Tug@Tek says:
    17 de Julho de 2026 às 09:29

    Os Deuses Devem Estar Loucos !

    Responder
  5. KidsGraça says:
    17 de Julho de 2026 às 09:36

    Calma que o Montenegro está atento1

    Responder
  6. Filipe says:
    17 de Julho de 2026 às 09:36

    Defendam o Trump e o Bibi, eles adoram o vosso amor…

    Responder
  7. Paula Vadinho says:
    17 de Julho de 2026 às 09:39

    Estão deliberadamente a forçar as pessoas a comprar elétricos

    Responder
  8. Filipe says:
    17 de Julho de 2026 às 09:43

    Deixem o luis trabalhar meus amigos! ele gosta disto!
    O barril esta neste momento ao mesmo preço que a um mes atras mas em Portugal comemos merda e vamos pagar mais que os outros paises da europa.

    Responder
    • Realista says:
      17 de Julho de 2026 às 10:57

      A formulação do preço dos combustíveis não depende só do preço do brent. Não é assim tão simples.

      Vai ver como é que anda o mercado dos futuros (WTI). Com o recomeço da guerra do Irão, a expectativa do mercado quanto ao futuro está num nível mais pessimista.

      Sem contar que a Rússia exportava petróleo e neste momento, devido à guerra com a Ucrânia e com os ataques às suas infraestruturas de refinação, deixou completamente de o fazer. Nem para eles têm. Isso está a causar maior escassez no mercado. Tudo isso influencia o preço de mercado

      Responder
      • Carlos Fernandes says:
        17 de Julho de 2026 às 11:47

        Concordo plenamente, mas quando o mercado dos futuros (WTI) desce a formulação do preço dos combustíveis já não é a mesma e esse é o problema para o consumidor.

        Responder
  9. Realista says:
    17 de Julho de 2026 às 09:47

    A culpa é dos elétricos.

    Responder
  10. Max says:
    17 de Julho de 2026 às 09:51

    Enquanto em Portugal o preço ajusta semanalmente (“salta” à 2ª Fª), com base na evolução das cotações na semana anterior, em Espanha o ajustamento é diário.
    Isso implica que o salto no preço em Portugal na próxima 2ª Fª (dia 20) seja próximo da evolução dos preços em Espanha na semana corrente (embora, como a informação é dada pelos postos de combustível possa haver algum atraso na atualização da informação).
    Esta semana houve aumento do preço dos combustíveis em Espanha – pelo que será de esperar um aumento em Portugal na próxima 2ª Fª – mas não anda nem próximo dos ditos 13,5 cêntimos (gasóleo) e 6,5 cêntimos (gasolina).
    Preços médios do gasóleo e da gasolina em Espanha em 12/07 e 17/07:
    – Gasóleo: 1,565 €/L (12/07), 1,612 €/L (17/07), +4,7 cêntimos
    – Gasolina: 1,548 €/L (12/07), 1,576 €/L (17/07), +2,8 cêntimos
    Dá-me a impressão que as subidas previstas para 2ª Fª estão exageradas.

    Responder
    • JL says:
      17 de Julho de 2026 às 11:03

      Diferença, a Galp, BP e outras comem mais.

      Responder
    • Yamahia says:
      17 de Julho de 2026 às 11:09

      O fosso entre Espanha e Portugal está cada vez mais insano. Ainda há poucos dias ouvi o nosso ministro em êxtase a informar que Espanha já subiu o IVA porque a UE é que manda, dando a entender que o fosso iria diminuir. Afinal, o fosso vai aumentar. Lol. Estamos entregues à bicharada.

      Responder
      • Zé Fonseca A. says:
        17 de Julho de 2026 às 11:25

        Nesta matéria não é correcto compararmo-nos a Espanha, não sou a Espanha não cumpriu as regras de Bruxelas durante anos como nesta fase tudo o que fazem é para tentar comprar a opinião pública para não irem desta para melhor

        Responder
      • Toni da Adega says:
        17 de Julho de 2026 às 11:59

        É impossivel ser mais barato, Espanha usa muitas renovaveis tem mais espelhos e ventoinhas que Portugal.

        Responder
  11. Manuel says:
    17 de Julho de 2026 às 11:46

    Exijam os valores de compra do barril de petróleo à entrada de Sines e depois digam qualquer coisa.
    Mas fechem a boca quando lerem o valor…
    Nunca na vida Sines comprou barris de petróleo ao preço que vocês pensam.
    Aí sim, os tugas iriam revoltasse.
    Exijam isso e depois perguntem ao Estado o porquê dos preços estarem como estão.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Considera que os radares de velocidade aumentam a segurança rodoviária?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube