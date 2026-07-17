Desta não estava à espera! Gasóleo vai subir 2 dígitos

Se está a pensar abastecer o automóvel, talvez seja boa ideia fazê-lo ainda durante este fim de semana. As previsões do setor apontam para uma enorme subida dos preços dos combustíveis em Portugal a partir da próxima segunda-feira, 20 de julho. Saiba quanto vai pagar.

Gasóleo aumenta 13,5 cêntimos por litro e gasolina 6,5 cêntimos

De acordo com o portal Contas Poupança, que cita fontes do mercado dos combustíveis, o gasóleo simples deverá aumentar cerca de 13,5 cêntimos por litro (sim, leu bem), enquanto a gasolina simples 95 poderá ficar 6,5 cêntimos mais cara.

Caso estas previsões se confirmem, o impacto será significativo para os automobilistas, sobretudo para quem utiliza diariamente o automóvel. Recorde-se, no entanto, que os valores são indicativos e poderão ainda sofrer pequenos ajustes antes da atualização oficial dos preços, que entra em vigor na próxima segunda-feira.

Valores dos combustíveis variam de posto para posto

Importa ressalvar que estes valores são uma estimativa geral e que o preço final pago em cada abastecimento pode variar bastante, dependendo da região do país, da marca do operador e até do posto específico escolhido.

Para quem quer poupar ao máximo, uma das soluções é consultar o comparador oficial de preços disponibilizado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), onde é possível verificar, em tempo real, qual o posto mais económico em cada localidade.