Postos de combustível a cobrar para colocar ar nos pneus: é legal?

Calibrar os pneus sempre foi visto como um serviço básico e gratuito nas bombas de combustível. Contudo, isso está a mudar, e a lei está do lado das gasolineiras.

Visada no Portal da Queixa por clientes do Almada Parque ou da Cova da Piedade, a Repsol terá máquinas modernas, mas pagas, a substituírem os compressores de acesso livre, cobrando pela calibragem de pneus.

Desde quando é que tenho de pagar 1 euro para colocar ar nos pneus do carro? Ridículo.

Lê-se numa reclamação, publicada no Portal da Queixa, em fevereiro, que dá voz a uma sensação de que algo que sempre foi gratuito passou, de repente, a ter preço.

É legal cobrar para colocar ar nos pneus?

Em Portugal, não existe qualquer lei que obrigue os postos de combustível a disponibilizar gratuitamente o serviço de calibragem de pneus.

Segundo a SIC, a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) refere que "os postos de abastecimento não estão obrigados a fornecer serviço de água e/ou ar (para os pneumáticos), dado não existir qualquer dispositivo legal (em vigor) que a tal obrigue, situando-se o fornecimento destes serviços ao nível da mais valia do posto e da cortesia para com os clientes".

Ou seja, a Repsol não está a fazer nada de ilegal, assim como a Shell, que já pratica a cobrança deste serviço em alguns postos desde 2021, segundo recordado pela SIC.

O que é exigido às gasolineiras?

Para que a prática seja legítima, os postos de combustível têm de cumprir uma condição fundamental: informar o cliente de forma clara e transparente sobre o preço do serviço antes de o utilizar.

Consagrado na lei portuguesa, trata-se de um direito do consumidor à informação.

Se a indicação de preço não estiver visível ou o cliente não for avisado, aí sim poderá haver razão para reclamar.

Quem quiser evitar a cobrança pode optar por postos que ainda mantêm o serviço gratuito, ou investir num compressor portátil para usar em casa.