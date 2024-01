A equipa de programadores do WhatsApp e a Meta parecem apostadas em mudar a interface deste serviço. As mudanças já são vistas nas apps móveis que podemos usar nos smartphones e agora uma nova parece estar a caminho. Está dedicada à versão iOS e permitirá uma camada de personalização única e chegará em breve.

No lote de melhorias lançadas para o WhatsApp, algumas estão bem visíveis e focam-se na interface e na usabilidade das apps deste serviço de mensagens. Mais que as cores usadas, também há um arrumar das diferentes opções, que assim ficam mais acessíveis e mais simples de usar.

Se a maioria está centrada na versão Android, a verdade é que a dedicada ao iOS também não foi esquecida e recebeu mudanças importantes. Para complementar ainda mais estas alterações, surge agora uma nova que é preparada e que vai dar uma liberdade única para personalizar ainda mais esta versão.

WhatsApp beta for iOS 24.1.10.70: what's new? WhatsApp is working on a theme feature to choose the main color of the app, and it will be available in a future update! https://t.co/Teg05Wec04 pic.twitter.com/GeYIZO2r9v

Do que foi revelado, falamos da possibilidade de o utilizador escolher qual a cor que quer aplicada na maioria dos elementos da interface da versão dedicada ao Android. A utilização será simples e bastante acessível para os utilizadores. Bastará escolher a cor pretendida e esta é aplicada de imediato.

É curioso ver o caminho que agora parece estar a ser seguido pela versão para iOS do WhatsApp. Esta é uma mudança que dará uma personalização única, mas que contraria tudo o que foi já visto na mudança de interface criada para o Android, baseada no verde e branco que o iOS já usa há muito tempo.

I don’t understand WhatsApp’s redesign on iOS.



Depending on the person, the WhatsApp app on iOS has different designs.



Myself updated the application to a minimalist design in white, black and green (it was awesome), but after a few days I returned to the original iOS design…