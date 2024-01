O Xiaomi SU7 é atualmente o carro elétrico que mais interesse gera no mercado. Esta é uma proposta totalmente nova, mas que a marca quer preparar para ser a sua resposta contra uma concorrência muito feroz. Agora que foi conhecido, há uma dúvida. Quanto custará o novo Xiaomi SU7? A marca já veio a público esclarecer!

Apesar de ser já conhecido nas suas linhas e até nas suas especificações gerais, a Xiaomi ainda tem muito para revelar sobre a sua primeira aventura no completo e difícil mercado automóvel. Tudo foi revelado nos últimos dias de 2023 e ficou de imediato claro que este não é apenas mais um carro elétrico.

A marca não escolheu um desafio simples e isso ficou bem claro em tudo o que já foi conhecido sobre o Xiaomi SU7. Ainda assim, e para quem está a chegar agora ao mercado, este é definitivamente um projeto que terá muito para dar aos clientes, que têm expetativas muito elevadas.

Desde que os primeiros rumores circulam que há quem tenha avançado com uma das informações-chave. Falamos do preço a que o novo SU7 será comercializado, que muitos avançaram com um valor muito reduzido e até com um valor que seria estabelecido para combater diretamente com alguns modelos da Tesla.

Na verdade, e para esclarecer de uma vez por todas qual será o verdadeiro preço do Xiaomi SU7, um executivo da marca veio acabar com alguma especulação e informações potencialmente falsas. Este executivo acabou por não revelar o preço final, mas conseguiu acalmar muitos ânimos.

Nas palavras do responsável da Xiaomi, o preço do SU7 ainda não existe e "até o lançamento oficial do carro elétrico Xiaomi, todas as informações e cartazes com variantes e preços são falsos". Ou seja, na verdade, ainda não existe um preço definido e tudo o que foi avançado é apenas especulação e informação errada.

Infelizmente não foi ainda que se soube o preço certo e oficial do carro elétrico da Xiaomi. O SU7 é uma mudança grande no que é normal na indústria e a chegada de mais um player a um mercado que cada vez mais procura propostas de elevado cariz técnico.