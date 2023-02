Muitas empresas já substituiram os trabalhadores pelo sistema inteligente ChatGPT

A Inteligência Artificial é o tema que está a marcar a atualidade nas notícias tecnológicas, nomeadamente as referentes ao sistema ChatGPT da OpenAI. No entanto, a outra face da moeda está a trazer algumas preocupações, pois, de acordo com dados recentes, muitas empresas já substituíram os trabalhadores pelo sistema de Inteligência Artificial.

Empresas trocam funcionários pelo ChatGPT

Nos últimos dias temos falado com regularidade do sistema ChatGPT, que se tem tornado popular entre praticamente todos os utilizadores que já o experimentaram e muitos até o usam para tarefas laborais. Este é um sistema de inteligência artificial, conceito que está na berra atualmente e que vai continuar a estar nos próximos anos, e muitos dos mais importantes nomes do mundo tecnológico já o estão a implementar nos seus serviços, ou a criar os seus próprios.

Contudo, há um grande "mas" na crescente popularidade e na capacidade deste sistema da OpenAI, uma vez que as informações recentes indicam que muitas empresas já estão a substituir os trabalhadores pelo ChatGPT.

Uma recente pesquisa do Resumebuilder.com analisou mais de 1.000 líderes empresariais e os resultados mostraram que quase metade das suas empresas já implementou o chatbot inteligente para a realização de diversas tarefas. Os detalhes indicam que de entre as tarefas que o ChatGPT é usado para executar nas empresas estão:

66% usam para escrever código de programação

58% usam para escrever e criar conteúdo

57% usam para atendimento ao cliente

52% usam para resumos e documentos de reuniões

No que respeita em específico ao processo de contratação, o sistema inteligente é também usado para:

77% para escrever descrições de cargos

66% para escrever pedidos de entrevistas

65% para responder aos pedidos de entrevista

A pesquisa ainda sondou os empresários sobre a satisfação com este sistema e os resultados indicam que 55% consideram que o ChatGPT faz um excelente trabalho, enquanto que 34% consideram-no como muito bom. Para além disso, 48% dos empresários também acrescentam que economizaram mais de 50.000 dólares com esta mudança e 11% referiram ter poupado mais de 100.000 dólares.

Stacie Haller, consultora e Chief Career Advisor da Resumebuilder, referiu que "à medida que esta nova tecnologia se está a consolidar no local de trabalho, os funcionários precisam de pensar sobre como isso pode afetar as suas responsabilidades de trabalho atuais. Os resultados desta pesquisa mostram que os empregadores procuram simplificar algumas responsabilidades de trabalho através da utilização do ChatGPT".

Portanto, a maioria dos empresários estão assim rendidos ao sistema inteligente e espera-se que esta tendência de integrar o ChatGPT nas empresas seja uma tendência no futuro.