As muitas apps não oficiais do WhatsApp podem ser para muitos uma escolha óbvia. A verdade é que acabam por trazer problemas como se está a ver agora, em que cada vez mais utilizadores destas app estão atualmente a ser banidos do WhatsApp.

A guerra do WhatsApp contra as apps não oficiais tem já muitos anos. O serviço de mensagens da Meta tenta por todos os meios banir esta utilização e dar aos utilizadores uma proteção maior para as suas contas e as suas mensagens.

Uma nova medida parece estar agora ativamente a ser usada, quer para proteger os utilizadores, quer para barrar as apps não oficiais. Cada vez mais utilizadores do WhatsApp Plus e do WhatsApp GB estão a ver as sua contas banidas temporariamente do serviço de mensagens da Meta.

What da fuck? Gb WhatsApp what da fuck? Since when? When did they start banning people? Who do they think they are? Elon Musk no ban me na WhatsApp. Wetin I talk?? pic.twitter.com/SdbdluYzU8 — Bane (@Sujodamystique) February 27, 2023

Este bloqueio não é ainda total e permanente, ficando-se por 1 hora, como tem sido possível ver em muitas publicações nas redes sociais. A mensagem apresentada indica que houve uma violação das regras do WhatsApp e que como tal a conta está temporariamente bloqueada.

Ao fim desse tempo, o utilizador pode voltar a aceder ao WhatsApp sem qualquer limitação ou com outro problema, conforme tem também sido relatado. Esta parece ser mais uma política de educação para os utilizadores e para alerta do perigo para a utilização deste tipo de apps.

GB WhatsApp ban.



These guys finally remembered me today

Why today? Is there anyone with a new hack for this?



The date and time change thingy ain't working ajymore pic.twitter.com/T0ro358Bkb — Chukwu_Emeka (@Emeka_Hyest) February 27, 2023

Não se sabe se o WhatsApp continuar a usar este tipo de medidas no futuro próximo, para alertar os utilizadores. As regras do serviço são claras e estabelecem que as contas podem ser bloqueadas d forma permanente caso estas apps não oficiais sejam usadas.

A luta do WhatsApp contra as apps não oficiais parece estar a ser retomada. Os perigos que estas trazem são muitas vezes superiores aos extras e funcionalidades novas que possam trazer, representando assim um problema para quem as usa.