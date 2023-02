Grupo de investigadores retirou energia do… nada

Não, não estamos a falar de ficção científica. Estamos a falar de física. Então, não fique incrédulo se lhe dissermos que um grupo de investigadores retirou essencialmente energia do nada, utilizando uma peculiaridade da mecânica quântica.

Duas experiências físicas diferentes provaram que a proeza é possível quando retiraram energia de um vácuo de energia por teletransporte de energia através de distâncias microscópicas. As novas experiências basearam-se numa teoria de 2008, do físico teórico Masahiro Hotta da Universidade de Tohoku, de acordo com uma reportagem da revista Quanta.

A teoria do teletransporte de energia de Masahiro Hotta

A teoria de Masahiro Hotta não mereceu muita atenção em 2008, uma vez que retirar energia do vácuo quântico foi considerada uma possibilidade irrealista. No entanto, as novas experiências são sem dúvida o passo final para alterar essa perceção entre a comunidade científica.

Embora muitos tenham rejeitado a teoria de Hotta, ela estava na realidade a sugerir algo um pouco mais subtil do que simplesmente extrair energia do ar. A teoria sugeria essencialmente a utilização de uma peculiaridade da mecânica quântica para teletransportar energia para uma área que de outra forma seria desprovida de qualquer energia.

Isto realmente testa-o. Na verdade, está a teletransportar-se. Estão a extrair energia.

Disse Seth Lloyd, um físico quântico do MIT que não fazia parte de nenhuma das equipas de investigação.

A teoria de Hotta foi construída sobre uma ideia conhecida como o conceito de teletransporte, segundo a qual os físicos podiam puxar a energia das proximidades para um vácuo através de flutuações nos campos quânticos, e depois utilizar essa energia.

A investigação de Hotta para a sua teoria apresentada em 2008 levou-o a acreditar que a energia negativa não era uma ação independente. Ele pesquisou então o vácuo quântico. Com base nos seus cálculos, acreditava que o vácuo quântico podia flutuar dentro dos campos quânticos. Isto, em teoria, significava que a energia podia mover-se - ou ser "teleportada" - entre duas áreas diferentes.

O conceito de teleportação foi produzido duas vezes por cientistas da Universidade de Waterloo e da Universidade de Stony Brook. Ambos os conjuntos de investigadores poderiam teleportar energia através de distâncias microscópicas em dois dispositivos quânticos separados, provando a teoria de Hotta.

Investigadores dizem que se pode produzir energia a partir do ar rarefeito

Com base na teoria de Hotta, a equipa da Universidade de Waterloo descobriu que quando a energia era consumida numa área, permitia um vácuo de energia num espaço diferente para aceder à energia.

Foi muito bom ver que com a tecnologia atual é possível observar a ativação da energia.

Disse Nayeli Rodriguez-Briones, um dos investigadores do projeto que está agora na Universidade da Califórnia, Berkeley, à revista Quanta.

Quando questionado sobre os resultados das novas experiências, Masahiro Hotta disse: "isto é física real, não ficção científica".

Portanto, a física permite, em grosso modo, retirar energia do nada!