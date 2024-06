Quanto daria para ir à Lua? Este bilionário cancelou a viagem na nave espacial da SpaceX

As viagens para fora da Terra entusiasmam os mais financeiramente avantajados, pela aventura exclusiva que representam. Com viagem marcada desde 2018, o bilionário Yusaku Maezawa cancelou o extravagante voo turístico à volta da Lua, no qual ia fazer-se acompanhar de oito artistas.

Em 2018, ao lado de Elon Musk, da SpaceX, Yusaku Maezawa revelou o seu plano para um extravagante voo turístico à volta da Lua. Mais tarde, em 2022, o bilionário lançou o nome dos oito sortudos que iam juntar-se a ele na viagem, revelando que esta ia ter lugar no ano seguinte.

Agora, em 2024, após grande entusiasmo, a viagem terá sido cancelada.

Conforme fomos acompanhando, a SpaceX continua a testar a sua Starship, que poderá voltar a descolar nos próximos dias para o seu quarto voo de teste.

Uma mensagem publicada no site dedicado à aventura informa que "sem uma certeza clara do calendário a curto prazo, é com pesar que Maezawa tomou a decisão inevitável de cancelar o projeto".

Para todos os que apoiaram este projeto e esperaram ansiosamente por este evento, agradecemos sinceramente e pedimos desculpa por este resultado. Embora a dearMoon tenha sido cancelada, Maezawa e os membros da tripulação da dearMoon continuarão a desafiar-se nos seus respetivos campos. Teremos um profundo respeito pela SpaceX enquanto eles continuam a aventurar-se em territórios desconhecidos, enquanto nós próprios avançaremos para o próximo desafio.

De facto, ver a Starship explodir nos seus dois primeiros voos de teste, no ano passado, não deve ter motivado os passageiros.

Nas redes sociais, Maezawa disse que assinou o contrato em 2018 "com base no pressuposto de que a dearMoon seria lançada até ao final de 2023".