SpaceX vai levar DJ Steve Aoki, T.O.P e outros artistas à Lua na sua primeira missão civil lunar

Em breve, as viagens à Lua vão ser uma constante e os tripulantes não serão unicamente profissionais preparados para explorar os destinos fora da Terra. A inauguração das missões civis da SpaceX será em festa, com a presença de artistas como o DJ Steve Aoki e a estrela de K-pop T.O.P.

Os nomes foram apontados pelos bilionário e entusiasta espacial japonês, Yusaku Maezawa.

Yusaku Maezawa vai levar artistas ao espaço com a ajuda da Spacex

Bilionários como Elon Musk e Jeff Bezos têm investido muito do seu capital na concretização de viagens comerciais, de modo a dar oportunidade àqueles mais abastados de voarem para além da Terra. Esse investimento é feito a partir das suas empresas espaciais, SpaceX e Blue Origin, respetivamente.

O nome “DearMoon” vai cunhar a primeira missão civil lunar da SpaceX e ficar na história pela presença de alguns artistas, escolhidos pelo bilionário e entusiasta espacial japonês, Yusaku Maezawa. Se tudo correr conforme programado, a viagem espacial comercial da SpaceX à volta da Lua terá lugar já no próximo ano.

Hoje, o bilionário lançou o nome dos oito sortudos que se vão juntar a ele nesta viagem de sonho (para muitos). De acordo com Maezawa, os escolhidos foram selecionados entre um milhão de candidatos. A tripulação viajará num veículo de lançamento reutilizável desenvolvido pela SpaceX, e, ao invés de aterrar na Lua, voará à sua volta antes de regressar à Terra. Espera-se que a viagem dure cerca de seis dias.

Ao lado de Maezawa estarão artistas, como o DJ Steve Aoki e a estrela de K-pop Choi Seung-hyun, mais conhecida como T.O.P, bem como um fotógrafo britânico, um artista checo e um ator indiano. Para a equipa de apoio, que inclui duas pessoas, foi nomeada a snowboarder olímpica americana Kaitlyn Farrington.

Aquando da divulgação dos nomes dos seus companheiros de viagem, Maezawa disse estar “entusiasmado por ver que criações inspiradoras surgem no espaço”.

Esta não será a primeira viagem espacial do bilionário japonês. Afinal, este viajou para a Estação Espacial Internacional, no ano passado, com um operador de câmara e um assistente, a bordo de uma nave espacial Soyuz, lançada do Cazaquistão. Na altura, publicou vídeos da sua estadia no espaço no seu canal no YouTube.