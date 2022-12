Se tiver trabalhado com ficheiros PDF e descoberto características restritas, então vale a pena descobrir um editor PDF único como é o caso do UPDF.

Com este software acedemos a um pacote de características úteis, prontos a utilizar com toda a liberdade e editar ficheiros PDF da forma que assim desejarmos. Mas há mais do que «apenas» editar PDF. Conheça tudo neste artigo e saiba que ainda se pode surpreender. Spoiler alert: promo limitada incluida.

Promoção por tempo limitado: até 28 de dezembro de 2022, a UPDF apresnta a sua campanha de promos de Natal, onde é possível obter até 56% de desconto e obter uma licença gratuita do Joysoft PDF Password Remover. Detalhes completos estão disponíveis no final do artigo.

Será o UPDF um dos melhores editores de PDF? Vamos descobrir!

Na verdade, não é todos os dias que se lida com um software tão completo quando ao formato PDF diz respeito.

Então, vamos poder editar, anotar, converter, ler, e organizar os seus ficheiros PDF neste editor de PDF grande e rico em funcionalidades.

Assim, afirmamos com toda a veemência que o UPDF possui ferramentas tão poderosas que aumentam a nossa produtividade exponencialmente.

Em segundo, existem também algumas características avançadas, como por exemplo o facto de podermos até trabalhar com imagens, links, texto e páginas, e editá-los no próprio editor de PDF do software.

Logo, com um tão vasto leque de características e ferramentas de produtividade, o UPDF pode ser considerado, sem sombra de dúvidas, como uma solução para todos os formatos PDF.

Vamos compreender porquê?

Mas, o que é o UPDF?

Estamos a falar num editor de PDF completamente gratuito, com muitas características poderosas em todas as plataformas, Windows, iOS e Android. Apesar destes sistemas operativos já terem ferramentas nativas, ainda são parcas em funcionalidades e podemos necessitar de mais para o nosso dia a dia.

Assim, além do convencional, o UPDF vem com uma interface muito limpa e organizada e permite ter uma ferramenta multi funcional inteligente de PDF que se concentra na eficiência.

Depois de instalar esta aplicação, verá que não precisa ser um profissional em edição para que este software o ajude a dominar as várias vertentes que compõe o editor deste tipo de formato. Facilmente poderá adicionar ou excluir textos, bem como editar as propriedades e formatos do texto, como o estilo da fonte, a cor da fonte e o tamanho. Também pode adicionar rich text em PDF.

Muitas vezes a eficiência passa pela limpeza da interface. Aqui vemos um layout bem organizado ao trabalhar com os PDFs. Isto garante que o utilizador terá o controlo total na edição de todos os detalhes encontrados nos seus ficheiros PDF. Além disso, poderá também cortar, rodar, substituir, extrair ou excluir imagens.

Principais características do UPDF

Em primeiro, apontamos as principais características que tornam o UPDF tão apetecível quanto diferente, positivamente, dos demais.

É certo que que estas características são úteis para uso profissional, contudo não deixam de ser igualmente importantes para uma para uma leitura e edição maus casual por parte do utilizador comum

Não obstante, vejamos como as características abaixo listadas podem ajudar os utilizadores a trabalhar com os seus ficheiros e documentos de formato PDF:

Visualizar PDF

Tal como todos os leitores, o UPDF oferece uma experiência de leitura rica e personalizada dos documentos.

Como? As ferramentas deste software existem para melhorar a legibilidade e oferecer uma experiência de leitura intuitiva que pode ser tão natural como a leitura do papel real.

Definir a disposição das páginas: Pode definir a disposição das páginas e personalizar a sua leitura como visualização de duas páginas, visualização de uma página, rodar, ou rodar duas páginas com este incrível editor PDF, Modo Escuro: Os leitores podem mudar para o Modo Escuro e ler o PDF sem colocar tensão nos olhos. UPDF permite aos utilizadores alterar o fundo do PDF e personalizá-lo com a ajuda de definições, Favoritos: Os leitores podem adicionar bookmarks aos seus ficheiros PDF e colocar termos de pesquisa para aceder facilmente às páginas requeridas. Os leitores não terão de percorrer as páginas para acederem ao que estavam a ler, Vista Multi-tabela: Os leitores podem ler múltiplos documentos PDF com a ajuda de uma vista multi-folhetos. Desta forma, podem ler múltiplos documentos PDF de uma só vez e acelerar o processo de leitura, Slideshows: A leitura do seu documento PDF com a ajuda de um slideshow é a melhor experiência de leitura em UPDF. Os slideshows apresentam-se com a formatação do seu PDF e mostram-lhe o PDF tal como ele é.

Editar PDF

Com a ajuda do UPDF, os leitores podem editar textos, imagens, links e fundos e colocar marcas de água em todo o documento PDF:

Editar texto: Os leitores podem alterar o tamanho da fonte, cor da fonte, estilo da fonte, e outras propriedades do texto. Podem editar ou remover o texto, conforme desejado,

Editar imagens: Os leitores podem adicionar ou remover imagens, cortar imagens, extrair imagens, substituí-las e fazer muito mais com imagens no editor UPDF,

Editar links: Os visualizadores podem inserir ligações a uma página web ou ligar páginas dentro do documento PDF com o seu sistema eficaz de construção de ligações,

Marcas de água: Os leitores podem adicionar marcas de água de imagens, e marcas de água de texto e gerir as suas opacidades, rácios, e outros aspectos visuais das marcas de água para proteção dos seus documentos PDF.

Cor de fundo: Os leitores podem agora adicionar cor de fundo aos documentos PDF e definir a sua opacidade e relação. Os cursores interactivos permitem-lhes visualizar a cor de fundo de cada página PDF.

Organizar PDF

Com a ajuda desta funcionalidade, os utilizadores podem agora fazer muito mais com os seus documentos PDF, tais como rodar, extrair, apagar, e reorganizar páginas PDF.

Adicionar/eliminar páginas: Os utilizadores podem adicionar páginas em branco e apagar páginas indesejadas, seleccionando-as e depois apagando-as do documento PDF.

Rodar PDF: Os utilizadores podem rodar páginas PDF para a esquerda ou para a direita e rodá-las para obter mais consistência no seu documento PDF.

Rearranjar: Com a ajuda do recurso de arrastar e largar super-fácil, os utilizadores podem reorganizar páginas PDF em miniaturas e movê-las para uma nova posição.

Dividir, substituir, extrair: Os utilizadores podem dividir o documento PDF existente pelo número de página ou extrair uma página ou conjunto de páginas com o editor UPDF. Podem também substituir as páginas PDF por outras páginas.

Cortar: Os utilizadores podem cortar a área PDF visível com a função de corte útil no editor UPDF. Podem redimensionar a página e controlar a margem da página.

Anotar PDF

Com o novo editor UPDF PDF, os utilizadores podem facilmente anotar o seu documento PDF com uma variedade de características super-ricas e ferramentas de marcação.

Adicionar comentários: Os utilizadores do UPDF podem marcar o seu documento PDF acrescentando comentários, destacando o texto, riscando o texto, acrescentando caixas de texto e notas adesivas, e sublinhando o texto.

Acrescentar selos e autocolantes: Os utilizadores podem agora adicionar mais de 100 estilos de carimbos e autocolantes ao seu documento PDF. Até mesmo fazer um carimbo personalizado e adicioná-lo a qualquer secção do documento.

Acrescentar assinaturas: Os utilizadores do editor PDF UPDF podem adicionar assinaturas eletrónicas ou manuscritas ao seu documento PDF. Podem até mover a assinatura para diferentes páginas do seu documento.

Inserir formas: Os utilizadores podem adicionar várias formas aos seus documentos PDF como quadrados, retângulos, círculos, linhas, e setas. Podem controlar as suas propriedades tais como largura, cor de preenchimento, borda, espessura e opacidade.

Partilhar: Os utilizadores do UPDF podem adicionar um link ao seu documento PDF e partilhá-lo com outros. O recetor pode imprimir, editar, ou ver e copiar o documento PDF sem descarregar qualquer software PDF extra.

Converter PDF

Com apenas alguns cliques no rato, os utilizadores podem converter os seus documentos PDF em formatos de ficheiro editáveis, dos mais populares formatos.

Existem várias conversões como é o caso de o poder fazer para os formatos de ficheiro Office: Os utilizadores podem agora converter os seus documentos PDF para os formatos de ficheiro de Office mais populares como:

Word,

Excel,

PowerPoint,

e CSV.

Converta para ficheiros de imagem: Os utilizadores de UPDF podem agora converter os seus PDF para os formatos de ficheiros de imagem mais populares como:

JPEG,

PNG,

BMP,

GIF,

e TIFF que podem ser editados mais tarde.

Converta para Texto: Os utilizadores podem converter os seus PDF em formatos de texto simples e Rich text que são livremente editáveis com editores de texto.

Converta para HTML/XML: Os utilizadores podem converter os seus documentos PDF em formatos HTML e XML totalmente editáveis para a criação de interfaces web.

Converter para PDF/A: Com esta característica, os utilizadores podem converter os seus documentos PDF em ficheiros PDF/A ISO que são consideras como melhores formatos para arquivar e guardar informação.

Converter para o formato OCR editável: Esta é uma funcionalidade útil em UPDF onde os utilizadores podem converter os seus documentos PDF com um conversor OCR. Os utilizadores podem digitalizar os seus ficheiros PDF com OCR e pesquisá-los e editá-los.

OCR PDF

O UPDF vem com uma poderosa e eficiente ferramenta de OCR onde os utilizadores podem digitalizar os seus ficheiros PDF e convertê-los através da tecnologia OCR.

Então, encontraremos 3 formatos de layout: Os utilizadores do UPDF podem digitalizar os seus PDFs e convertê-los em 3 formatos de layout. O texto e as imagens estão na mesma camada e são editáveis. O texto está debaixo das imagens e o texto está sobre a imagem. Vejamos:

PDF só de imagem: Com a compressão de imagem baseado em MRC, os utilizadores podem converter os seus PDFs em documentos de PDF apenas de imagem. Esta característica muda o PDF para um formato sem pesquisa e editável,

Com a compressão de imagem baseado em MRC, os utilizadores podem converter os seus PDFs em documentos de PDF apenas de imagem. Esta característica muda o PDF para um formato sem pesquisa e editável, Suporte linguístico: A principal característica de destaque do UPDF é o seu suporte de mais de 38 idiomas. Os utilizadores podem detectar 38 idiomas, tais como italiano, alemão, francês, e muitos outros idiomas e, mesmo, editar documentos bilingues.

A principal característica de destaque do UPDF é o seu suporte de mais de 38 idiomas. Os utilizadores podem detectar 38 idiomas, tais como italiano, alemão, francês, e muitos outros idiomas e, mesmo, editar documentos bilingues. Tecnologia avançada de OCR: Os utilizadores podem esperar 99% de precisão com a tecnologia avançada de OCR que está incorporada no UPDF. O tamanho dos ficheiros permanece mais pequeno e os PDFs digitalizados são convertidos em texto pesquisável.

O software foi desenvolvido pela Superace Software Technologies. Esta startup desenvolve software de conversão e editor de Portable Document Format. O seu produto estrela é o UPDF que, conforme já referimos, está agora está disponível para Mac, iOS e Android.

Muitas vezes procuramos software pesado, complicado e limitado sem necessidade. Este é um bom exemplo de uma ferramenta gratuita e sempre pronta para ajudar.

Vantagens UPDF

Neste momento, uma das grandes mais-valias acrescentadas está precisamente na aquisição do software. Isto é, com apenas uma compra funcionará em todas as plataformas, ou seja, é possível utilizar uma conta universal em todas as plataformas.

Esta novidade permite evitar o incomodo de ter de comprar cada licença por separado para cada plataforma ou sistema operativo.

Destaques do UPDF

O UPDF vem com as melhores características e os seus destaques colocaram o UPDF mesmo à frente de todos os outros editores PDF disponíveis no mercado atualmente.

Interface pensada no utilizador

Diretamente, podemos render-nos à interface da UPDF, pois apresenta um grande design de interface amigável para o utilizador.

Assim, os utilizadores não vão encontrar qualquer dificuldade em compreender os menus e características associadas. No fundo, todas as características são simples de compreender.

Os programadores foram felizes, pois claramente esta é uma interface gráfica concebida para maximizar a interacção fluente dos utilizadores com o UPDF. Desde a barra de ferramentas até ao painel de navegação, as miniaturas, e o painel de marcadores, tudo é pensado ao detalhe, com destaque para a interação com a interface do programa.

Desempenho rápido

Os utilizadores querem que o seu editor de PDF funcione da forma mais eficiente então o UPDF é certamente um dos editores de PDF mais produtivos que se poderá encontrar no mercado.

Basicamente, foram incorporados algoritmos que estão concebidos e codificados para dar aos utilizadores facilidade e rapidez nas funções enquanto trabalham nos seus documentos PDF.

Mesmo as ferramentas mais recentes e avançadas, como o reconhecimento OCR, trabalham rapidamente para apresentar os resultados que os utilizadores mais desejam. As características são concebidas para oferecer resultados rápidos e precisos e melhoram a produtividade entre os utilizadores.

Vasta gama de plataformas

O UPDF está disponível em múltiplos formatos tais como Windows, macOS, iOS, e Android, vejamos:

Windows: Windows 7 e versões posteriores,

macOS: macOS 10.14 ou versões posteriores,

iOS: iOS 14.0 ou versões posteriores,

Android: Android 5.0 ou versões posteriores.

Uma compra, funciona em todas as plataformas

Os utilizadores do UPDF ganham uma enorme vantagem com a aquisição de uma chave: basta comprar apenas uma vez e poderão utilizar o software editor de PDF da UPDF em todas as plataformas disponíveis.

Obviamente, não é necessário adquirir um plano separadamente para uma plataforma diferente. Existe apenas uma conta universal que podem utilizar para múltiplas plataformas.

Preço acessível

O UPDF dá um preço muito baixo quando comparado com outros editores de PDF semelhantes, que cobram 100 dólares separadamente por cada plataforma. A UPDF cobra menos de metade do preço por todas as plataformas, o que é uma coisa muito incrível que a torna atraente e lucrativa ao mesmo tempo.

Desenvolvimentos futuros

A UPDF está sempre a acompanhar as mudanças e desenvolvimentos no mundo orientado para a tecnologia. Está a trabalhar nas últimas tecnologias para lhe dar ainda mais funcionalidades como o preenchimento e criação de formulários, assinaturas digitais, e processo por lotes em PDFs em massa. Os utilizadores poderão ver estes resultados nos próximos meses.

Planos de subscrição de UPDF

Plano de teste:

Os utilizadores podem utilizar o UPDF com o Plano de Julgamento. Podem converter até 5 ficheiros, colocar uma marca de água de ensaio, utilizá-la em todas as plataformas, visualizar e editar PDF, e partilhar PDFs. Uma marca de água de teste será adicionada quando utilizarem outras características como OCR, Annotate PDF, Crop, ou Extract PDF.

Plano Anual:

O Plano Anual tem um custo de 21.99€ por ano, onde os utilizadores obtêm um pacote de cartão de Natal e Ano Novo e modelos de PDF do Calendário de 2023.

Os utilizadores podem utilizar o UPDF em todas as plataformas com todo o suporte de funcionalidades. As atualizações são gratuitas durante o período de subscrição.

Plano Perpétuo:

Este plano tem um custo de 43,99€. Os utilizadores obtêm acesso vitalício ao UPDF e a todas as suas funcionalidades.

Os utilizadores obtêm também um Recuperador de Palavras-passe em PDF, gratuito com o Plano Perpétuo. Aproveite o UPDF com 56% de desconto na venda de Natal hoje, antes que seja tarde.

Em Resumo

Provavelmente, a grande maioria dos utilizadores vão achar o UPDF uma ferramenta muito produtiva para utilizar com os seus ficheiros PDF.

Uma vez acostumados a esta ferramenta, é possível optar pelo Plano Anual ou mesmo pelo Plano Perpétuo que oferece, convenhamos, uma vida inteira de benefícios, juntamente com atualizações regulares das suas características.

Por outro lado, existe também a vantagem de obter novas funcionalidades sempre e quando os programadores as colocarem no editor PDF. Também estão disponíveis atualizações para os utilizadores do plano de assinatura do UPDF.

Por último, finalizamos com o óbvio: o UPDF é um editor de PDF rico em funcionalidades. É uma solução única, tudo em um, para todas as questões que estejam relacionadas com a edição e trabalho de um documento PDF.

Download gratuito do UPDF