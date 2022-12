Flight Simulator já conquistou mais de 10 milhões de jogadores

Flight Simulator é um dos mais populares e antigos jogos da Microsoft e, tal como o nome indica, trata-se de um simulador de voo. Este título tem conquistado os gamers um pouco por todo o mundo, muito devido à experiência que permite vivenciar, aos fantásticos gráficos e, claro, às tão necessárias atualizações que permitem que o jogo se adeque às tecnologias e máquinas da atualidade.

Agora a empresa de Redmond anunciou orgulhosamente que este jogo já alcançou mais de 10 milhões de jogadores em todo o mundo.

Microsoft Flight Simulator alcança mais de 10 milhões de pilotos

A Microsoft anunciou recentemente através da sua página oficial da Xbox, que o seu jogo mais antigo de sempre, Flight Simulator, conquistou o marco dos 10 milhões de jogadores/pilotos em todo o mundo.

Para assinalar o feito, a empresa não deixou o mesmo passar despercebido e revelou muitos outros dados interessantes sobre o jogo. Segundo a Microsoft, desde que a última versão foi lançada, há 27 meses, que Flight Simulator já recebeu 27 atualizações, todas elas gratuitas para o jogador. Para além disso, no jogo já foram realizados 500 milhões de voos num total de quase 65 mil milhões de km viajados. Estes números representam o equivalente a 10 milhões de voltas ao planeta Terra ou também 200 viagens de ida e volta da Terra ao Sol.

A Microsoft termina a agradecer o apoio incondicional da comunidade de jogadores que jogam e apoiam o título, o qual permitiu alcançar estas metas, tornando este num dos mais populares jogos da empresa, nomeadamente na categoria de simulação de realidades.

O jogo Flight Simulator está disponível para várias plataformas, como as consolas Xbox Series X e Series S, PC com Xbox Game Pass, PC Game Pass, sistema operativo Windows, na Steam e na Xbox One. Pode ainda jogar através dos dispositivos móveis e PC através do serviço Xbox Cloud Gaming.