Doogee S99 – Um rugged phone com câmara de 108 MP e câmara de visão noturna

A Doogee tem um novo smartphone robusto pronto para chegar ao mercado. O Doogee S99 destaca-se essencialmente pelas suas características que o tornam resistente a água, poeiras, embates, quedas e até grandes variações de temperatura.

No entanto, vem mostrar também que as fabricantes estão cada vez mais empenhadas em oferecer melhores características, como é o caso da fotografia ou do próprio processador. Venha conhecer o Doogee S99.

O Doogee S99 vem com as certificações comuns de um smartphone robusto, nomeadamente, IP68, IP69K e MIL-STD-810H. O ecrã tem também proteção contra gotas de água e toda a estrutura é emborrachada.

O processador que equipa do Doogee S99 é um Helio G96, tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. De notar que é possível aumentar a RAM até mais 7 GB. Tem ainda slot para cartão microSD até 1TB e porta USB-C. Além disso, o smartphone integra NFC, tecnologia indispensável nos dias de hoje para efetuar pagamentos em qualquer lugar.

A bateria tem capacidade de 6000 mAh e carrega a 33W que, segundo a fabricante, carrega 45% em meia hora. Esta bateria dará uma autonomia de 2 a 3 dias. Tem também carregamento sem fios a 15W e tecnologia de arrefecimento LiquidCool.

A câmara principal do smartphone é de 108 MP e a câmara de visão noturna é de 64 MP com abertura f/1.8. Existe ainda uma câmara macro ultra grande angular de 16 MP. A câmara frontal é de 32MP. O Doogee S99 faz vídeo a 2K com a câmara principal e 1080p com a câmara frontal.

O ecrã do smartphone tem 6,3" e resolução FullHD+, com proteção Corning Gorilla Glass; na lateral há um sensor de impressões digitais e o slot de cartões alberga 2 nano-SIM e um cartão microSD em simultâneo. Tem Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n.

O novo smartphone Doogee S99 será lançado oficialmente no próximo dia 22 de dezembro, com um desconto limitado de cerca de 45%, por um preço final de cerca de 180€ + IVA. Estará disponível nas lojas online oficiais AliExpress e Doogeemall.

Doogee S99