E Porque Hoje é Sexta

Um polícia interrogava 3 loiras, que treinavam num curso para a Polícia judiciária.

Para testar se elas reconheceriam um suspeito, mostrou à primeira loira uma foto por 5 segundos:

- Este é o seu suspeito, como é que o reconhecia?

A primeira loira responde:

- Fácil, reconhecia-o porque ele só tem um olho.

O polícia diz:

- Atenção, a foto está a mostrar o suspeito de perfil!

Atrapalhado pela resposta ridícula que recebeu, mostra a foto à segunda loira por 5 segundos e pergunta:

- Este é o seu suspeito, como é que o reconhecia?

A segunda loira dá um sorriso maroto, sacode os cabelos pró lado e diz:

- Ah! Isso é fácil!!! Ele só tem uma orelha!!!

O polícia, furioso, responde:

- O que se passa com vocês? Claro que a foto só mostra um olho e uma orelha, porque ele está de perfil! Essa é a melhor resposta que vocês me podem dar?

Já sem paciência, ele mostra a foto à terceira loira e pergunta, chateado:

- Este é o seu suspeito, como é que o reconhecia? - E, rapidamente, acrescenta - Pense bem, antes de me dar uma resposta parva...

A loira olha atentamente a foto, por um momento, e diz:

- Hummmmm.... O suspeito usa lentes de contacto.

O polícia fica surpreendido e sem fala, porque nem mesmo ele sabia se o suspeito usava lentes de contacto ou não.

- Bem, é uma resposta no mínimo interessante... Aguardem um momento, que eu vou verificar o perfil do suspeito e já volto.

Deixa a sala e vai ao escritório verificar a ficha do suspeito no computador, e volta com um sorriso satisfeito:

- Fantástico, não dá para acreditar! É VERDADE! O suspeito usa, de facto, lentes de contacto. Belo trabalho! Como conseguiu chegar a essa conclusão?

- Fácil! - responde a loira - Ele não pode usar óculos, porque só tem um olho e uma orelha!