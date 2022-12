MEO é o operador com menor taxa de reclamações por cada 1000 clientes

2022 fica marcado pelo reforço da liderança total do MEO em todos os segmentos. A informação foi recentemente enviada ao Pplware, tendo como base os indicadores disponibilizados pela ANACOM.

Há 13 trimestres consecutivos, o MEO é o operador com menor taxa de reclamações por 1000 clientes.

MEO com liderança histórica...

O mais recente relatório da Autoridade Nacional de Comunicações, referente ao 3.º trimestre de 2022, confirma que o MEO é o operador com a menor taxa de reclamações por cada 1000 clientes em Portugal.

De acordo com os dados publicados, a 30 de novembro, o MEO possui, em termos absolutos, 28% do total de reclamações do setor, vendo diminuir o número de reclamações face ao 3.º trimestre de 2021.

A operadora lidera em todos os serviços de comunicações em Portugal:

Consolidação da liderança histórica em todos os serviços: Serviços Móveis (44,4%); Serviço Telefónico Fixo (45,0%); Banda Larga Fixa (40,8%);

em todos os serviços: MEO é o operador líder no serviço de pay tv (41,0% de quota) com mais de 170.000 Clientes versus o 2º operador;

(41,0% de quota) com mais de 170.000 Clientes versus o 2º operador; MEO reforça liderança do mercado dos Pacotes e em todas as tipologias de pacotes (2P, 3P, 4P/5P), com 41,1% de quota de subscritores.

Para Ana Figueiredo, Presidente Executiva da Altice Portugal...

A liderança constrói-se e mantém-se ao longo do tempo tendo por base a forte aposta na qualidade de serviço, na capacidade de inovação e relação próxima com os nossos clientes. A nossa atuação centra-se nas pessoas, em dar resposta às necessidades do dia-a-dia, em melhorar as suas vidas. Por isto tudo é que somos o operador preferido dos portugueses. Porque mais do que inovar, desenvolver produtos e serviços, queremos continuar a contribuir e trabalhar para um melhor futuro

Se todos estes valores confirmam o posicionamento do grupo na vanguarda tecnológica, ancorado numa oferta de serviços de referência reconhecida nos vários segmentos, são também o reflexo da aposta acertada em levar a nova geração de fibra ótica a mais de 6,2 milhões de casas; na modernização da rede móvel e investimento no 5G e no desenvolvimento de novas soluções e serviços inovadores que vão ao encontro das necessidades dos nossos clientes.