Conhece problema do ano 2038? É considerado o bug do milénio

O problema do ano 2000 é conhecido pela maioria das pessoas atualmente devido à grande quantidade de atenção que recebeu por parte dos meios de comunicação social. A maioria dos programas escritos em C são relativamente imunes ao problema do Y2K, mas sofrem com o problema do ano 2038. Mas o que implica esse problema?

Este problema surge porque a maioria dos programas em C usa uma biblioteca de rotinas chamada biblioteca de tempo padrão (standard time library: <time.h>). Esta biblioteca estabelece um formato padrão de 4 bytes para o armazenamento de valores de tempo, e também fornece uma série de funções para converter, exibir e calcular valores de tempo.

O formato padrão de 4 bytes assume que o início do tempo é 1 de janeiro de 1970, à 00:00:00. Este valor é zero. Qualquer valor de hora/data é expresso como o número de segundos a seguir a esse valor zero. Assim, o valor 919642718 é 919.642.718 segundos após a 00:00:00 de 1 de janeiro de 1970, que é Domingo, 21 de fevereiro de 1999, às 23:18:38 GMT.

Este é um formato conveniente porque se subtrair dois valores quaisquer, obtém um número de segundos que é a diferença de tempo entre eles. Depois, pode utilizar outras funções da biblioteca para determinar quantos minutos/horas/dias/meses/anos passaram entre as duas horas.

Mas qual é o problema do ano 2038?

Um número inteiro de 4 bytes com sinal tem um valor máximo de 2.147.483.647, e é daí que vem o problema do ano 2038. O valor máximo do tempo antes de passar para um valor negativo (e inválido) é 2.147.483.647, o que se traduz em 19 de janeiro de 2038. Nesta data, qualquer programa em C que use a biblioteca de tempo padrão começará a ter problemas com cálculos de data.

Felizmente, este problema é um pouco mais fácil de resolver do que o problema do Y2K nos mainframes. Programas bem escritos podem simplesmente ser recompilados com uma nova versão da biblioteca que usa, por exemplo, valores de 8 bytes para o formato de armazenamento.

Isto é possível porque a biblioteca encapsula toda a atividade temporal com os seus próprios tipos e funções de tempo (ao contrário da maioria dos programas de mainframe, que não padronizaram os seus formatos de data ou cálculos). Assim, o problema do ano 2038 não deve ser tão difícil de resolver como foi o problema do Y2K.

