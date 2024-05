Adobe ameaça processar o Delta, emulador da Nintendo, pelo seu logótipo semelhante

O Delta, um emulador que lhe permite jogar jogos da Nintendo no smartphone, teve de mudar o seu logótipo depois de a Adobe o ter ameaçado com uma ação legal. Seria de esperar que a Nintendo lhe causasse problemas, visto que tem andado a perseguir os emuladores, mas afinal foi a empresa de software...

Logótipos bastante parecidos, de facto

Contrariamente ao que se esperava, é a Adobe que está a perseguir o programador, que disse ao TechCrunch que recebeu um e-mail do advogado da empresa a 7 de maio. A Adobe avisou o Delta de que os seus logótipos eram demasiado semelhantes, com o ícone da aplicação a infringir o conhecido "A" da Adobe, e pediu-lhe que alterasse o seu logótipo para não violar os direitos da empresa.

O Delta terá também recebido um e-mail da Apple, informando o programador de que a Adobe lhe tinha pedido para retirar a aplicação de emulação.

O arranque do Delta na App Store

Se bem se lembra, a Apple começou a permitir emuladores de jogos retro na App Store, desde que não disponibilizem jogos pirateados para download. O Delta foi um dos primeiros a ser aprovado para inclusão na lista e esteve no topo das tabelas da Apple durante algum tempo, o que terá sido a razão pela qual chamou a atenção da Adobe.

O programador disse à Adobe e à Apple que o seu logótipo era uma versão 'estilizada' da letra grega "delta", e não a letra maiúscula A. Apesar disso, estreou um novo logótipo, que parece ter sido cortado ao meio com uma espada. É uma solução temporária, no entanto - o programador disse que vai lançar a versão "final" do seu novo logótipo quando o Delta 1.6 for lançado.

Leia também: