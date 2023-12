A Microsoft procura a todo o custo tornar o Windows 11 um sistema perfeito e com as ferramentas que os utilizadores necessitam. Para isso, e para lá do próprio sistema, tem melhorado as apps presentes e até todas as configurações do seu sistema. Agora, a Microsoft testa mais uma novidade, que promete mudar a forma de reinstalar o Windows 11 em caso de problemas, mantendo os dados.

Microsoft muda a forma de reinstalar o Windows 11

Uma das soluções mais simples para resolver os problemas no Windows 11, e em outras versões, é o reinstalar do sistema operativo. A Microsoft tem uma forma simples de o fazer, mas implica eliminar os dados do utilizador presentes no sistema operativo.

Este nem sempre é o caminho pretendido, em especial porque obriga a que sejam feitas cópias de segurança, que mais tarde precisam de ser repostas. Algo que se queria simples, acaba por se tornar complicado e consumir muito tempo ao utilizador do Windows 11.

Para simplificar ainda mais este processo, e eliminar alguns passos que não eram pretendidos, a Microsoft está agora a testar uma novidade importante. Esta é a esperada e pretendida forma de reinstalar o Windows 11 em caso de problemas, mantendo os dados dos utilizadores.

Processo permite manter os dados do utilizador

Este novo recurso chama-se "Corrigir problemas ao usar o Windows Update" e utiliza o sistema de atualizações da Microsoft para poder reinstalar o Windows 11. Em questão de minutos, será feita uma tentativa de descarregar a versão do Windows 11 que está instalada naquele momento e ela será aplicada.

No final, o que é feito neste processo é uma reparação do software sem alterar os restantes arquivos e sem que os utilizadores muito tempo a aguardar que o processo decorra. Ainda que seja um processo eficiente, a Microsoft recomenda que seja feita uma cópia de segurança dos dados do utilizador antes de ser usado.

Importa destacar que todos os restantes modo de reinstalar o Windows 11 vão continuar a estar presentes. A Microsoft poderá trazer esta novidade já em fevereiro de 2024, quando lançar a próxima grande atualização do seu sistema, com muitas mais novidades.