Há muito que se fala da possibilidade da Xiaomi revelar ao mercado uma novidade única. Falamos do seu carro elétrico, que colocará a marca num novo patamar e a olhar para novos mercados. Depois de muita informação revelada, surge finalmente uma data para a sua apresentação. Será já amanhã, dia 28 de dezembro, que a Xiaomi revelará ao mundo o Xiaomi SU7.

Poucas empresas conseguem estar presentes em tantas áreas de negócio como a Xiaomi. Conhecida principalmente pelos seus smartphones e outros gadgets tecnológicos, tem conseguido diversificar-se nos últimos anos e abranger novos mercados com propostas diferentes e muito interessantes.

Uma área onde a marca tem estado a ganhar lastro, pelo menos no que toca a rumores e informações, é nos automóveis. Sabe-se, e foi já confirmado pela marca, que tem em preparação um carro elétricos, que quer colocar a circular o mais rapidamente possível, ombreando com toda a concorrência, com muitos mais anos de experiência.

Esse momento parece agora estar muito perto de chegar a ser uma realidade, graças a um anúncio feito pelo CEO da Xiaomi, Lei Jun. A empresa terá amanhã, dia 28 de dezembro, um evento dedicado a apresentar todos os detalhes técnicos deste novo produto Xiaomi, desde o sistema elétrico que irá incorporar até aos diferentes elementos de software que farão do Xiaomi SU7 um modelo único.

Mudando a abordagem tradicional de lançamentos de smartphones, Lei Jun enfatizou a separação dos eventos relacionados com a tecnologia dos lançamentos de produtos. Esta divergência pode levantar suspeitas, deixando os entusiastas a questionar-se se a abordagem da Xiaomi é uma aposta calculada ou uma estratégia bem pensada para criar antecipação.

The automotive landscape is unlike anything we've ever encountered. For both myself and the team at Xiaomi, it's a thrilling adventure. Tens of billions invested, thousands of brilliant minds collaborating, and over a thousand days of dedication have brought us to this moment. I… pic.twitter.com/vuAik1yC7w