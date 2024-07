Objectos maciços e misteriosos detetados a flutuar no espaço profundo

Durante anos, os astrónomos têm utilizado os flashes de luz extremamente constantes que emanam dos pulsares, os restos altamente magnetizados de estrelas mortas que giram como faróis cósmicos, para manter o tempo a um nível atómico de precisão e observar ondas gravitacionais.

Mas há momentos fugazes em que estes impulsos altamente regulares não são exatamente pontuais. Como relata o IFLScience, os investigadores sugerem agora que enormes massas invisíveis podem estar a passar à frente dos pulsares, causando atrasos quase impercetíveis nos sinais ao nível dos microssegundos.

O que são exatamente estas massas - ou se existem de facto - continua a ser um debate aceso.

Disse John LoSecco, professor da Universidade de Notre Dame, que tem estudado o fenómeno e apresentou as suas descobertas no Encontro Nacional de Astronomia desta semana na Universidade de Hull.

LoSecco e os seus colegas têm estado a criar um catálogo destas massas misteriosas utilizando dados sobre o tempo de chegada de sete radiotelescópios espalhados por todo o mundo.

Disse o investigador.

A investigação pode até lançar luz sobre a matéria escura, o material hipotético que os cientistas acreditam constituir 85% da matéria total do universo, mas que ainda não foi observado diretamente.

Tiramos partido do facto de a Terra se mover, o Sol se mover, o pulsar se mover e até a matéria negra se mover. Observamos os desvios no tempo de chegada causados pela mudança de distância entre a massa que estamos a observar e a linha de visão do nosso pulsar 'relógio'.