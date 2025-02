Mosquitos poderão ajudar a prever catástrofes naturais como sismos e tsunamis. Como?

Prever as catástrofes naturais pode fazer uma diferença crucial na reação das populações. Assim sendo, no sentido de melhorar os detetores de sismos e tsunamis, por exemplo, uma equipa multidisciplinar de cientistas está a inspirar-se nos mosquitos. Especificamente, nas antenas dos mosquitos.

Uma equipa multidisciplinar de cientistas da Universidade de Purdue está a analisar profundamente as antenas dos mosquitos, bem como a sua sensibilidade às vibrações, pois podem ser fundamentais para prever catástrofes naturais como sismos e tsunamis.

Uma vez que a maioria dos mosquitos não tem ouvidos tradicionais, depende fortemente das suas antenas para "ouvir" o seu contexto. Por isso, as antenas ajudam-nos a localizar sons críticos, mesmo entre ruídos.

Disse o professor Pablo Zavattieri, da Faculdade de Engenharia de Purdue, que conduziu a investigação com Jerry M. e Lynda T. Engelhardt.

A investigação centrou-se na disposição, morfologia e pelos sensoriais das antenas. Pensa-se que estas adaptações aumentam a sensibilidade auditiva do mosquito e a sua resposta seletiva aos sinais ambientais.

Utilizando imagens avançadas de micro-CT para criar modelos CAD de alta fidelidade para análise de elementos finitos, descobrimos que as caraterísticas arquitetónicas das antenas dos mosquitos permitem a deteção acústica de alvos específicos para cada espécie e sexo, mesmo no meio de sinais não-alvo, como o bater das suas próprias asas.

As nossas descobertas sugerem, também, que as antenas dos mosquitos são capazes de detetar uma gama mais ampla de frequências do que se pensava anteriormente, embora nem todas possam ser utilizadas ativamente.