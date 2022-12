SpaceX lança serviço Starlink dirigido para governos para apoio à segurança nacional

O serviço de internet da SpaceX tem vindo a expandir-se e hoje a Starlink é já apoio a muitos nómadas digitais, a utilizadores que vivem em locais remotos, a empresas de cruzeiros... além de ser ter revelado de extrema importância em cenários de guerra no apoio aos militares ucranianos.

A empresa, ainda que de forma silenciosa, anunciou agora um serviço direcionado aos governos para o apoio à segurança nacional.

A SpaceX tem agora um novo serviço direcionado ao Governo, o Starshield, que, segundo a empresa, disponibiliza uma "rede de satélite segura para entidades governamentais".

A página Starshield da SpaceX não está integrado no serviço Starlink. Este já conhecido é dirigido a clientes finais e empresas, enquanto o Starshield, que irá recorrer aos satélites já em órbita, foi projetado para uso do governo.

Este anúncio, na verdade, chega depois de já muito trabalho ter sido feito entre a empresa de Elon Musk e entidades governamentais dos EUA e do resto do mundo.

Em agosto, a SpaceX assinou um acordo de 2 milhões de dólares com a Força Aérea dos Estados Unidos para fornecer acesso à Internet via satélite, e o Starlink também se mostrou crucial para as forças ucranianas no palco de guerra. No mês passado, o Pentágono disse que estava também a testar a ligação Starlink no Ártico, naquilo que é visto como uma maneira potencial de oferecer internet às tropas americanas.

O que será o Starshield?

O Starshield foi anunciado com três áreas de foco: observação da Terra, comunicações e hosted payloads, que segundo a CNBC permitiria aos governos personalizar o seu próprio satélite de internet a enviar para o espaço.

A SpaceX diz que o Starlink já oferece “criptografia de ponta a ponta dos dados de utilizadores”, mas o Starshield tem segurança adicional que pode atender “aos requisitos governamentais mais exigentes”. No entanto, os recursos exatos não foram detalhados.

No entanto, foram apontados outros recursos que incluem a utilização de um “terminal de comunicação a laser entre satélites” que permitiria que o hardware da SpaceX se comunicasse com satélites parceiros e funcionasse como parte da mesma rede.