NASA enviou a sua nave espacial para observar um robô morto em Marte

O robô InSight, da NASA, foi recentemente fotografado pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter. Conforme foi notícia, a rápida acumulação de poeira nos painéis solares deste robô, condenou-o no passado a uma "morte prematura". No entanto, o InSight poderá voltar a ser útil.

Consegue ver o InSight?

A imagem de introdução mostra-nos a realidade atual. À esquerda, a última imagem enviada pelo robô InSight da NASA a partir da superfície de Marte. À direita, uma imagem muito mais recente tirada da órbita de Marte pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter. É o mesmo sítio a partir de perspetivas diferentes.

O módulo de aterragem foi recentemente observado pela Mars Reconnaissance Orbiter. Ao estudar o local de aterragem do InSight ao longo do tempo, os cientistas podem saber a rapidez com que acumula poeira, o que ajuda a estimar a idade de outras perturbações da superfície.

Diz um comunicado da NASA.

Ao contrário dos rovers que percorrem o planeta e das sondas que o orbitam, o InSight estava equipado com um sismómetro e uma broca para aterrar num ponto fixo de Marte e explorar o subsolo.

O robô aterrou a 26 de novembro de 2018 numa planície conhecida como Elysium Planitia. Durante a sua missão, detetou mais de 1300 sismos que ajudaram a determinar a dimensão e a composição do núcleo, do manto e da crosta marcianos.

No entanto, a InSight teve problemas com a sua broca. O objetivo era perfurar até cinco metros na superfície de Marte, mas o solo era mais compacto do que o esperado e só foi possível escavar alguns centímetros.

O lado positivo na morte do rover

Outro problema que dificultou muito a missão do InSight foi a rápida acumulação de poeira nos seus painéis solares. Ao contrário dos rovers Perseverance e Curiosity, movidos a energia nuclear, o InSight dependia das suas células fotovoltaicas.

O rover acabou por ficar sem capacidade de produção de energia devido ao pó e teve de se despedir no final de 2022, quando as suas baterias se esgotaram. Se olharmos com atenção para a fotografia tirada em órbita, podemos ver os dois painéis solares circulares colocados junto ao corpo do rover.

A evolução post mortem da InSight está a ser seguida de perto pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter. A sonda circunda Marte há 18 anos, procurando indícios de água e outras características do planeta vermelho.

Foi a poeira que acabou por condenar a InSight, mas seguir a sua evolução a partir da órbita pode ajudar os cientistas a compreender melhor a dinâmica marciana.