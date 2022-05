Sonda InSight da NASA detetou um fortíssimo sismo em Marte

Apesar do ser humano ter máquinas em Marte há muitos anos, o desconhecimento ainda é muito grande. Tanto é que, pela primeira vez, a sonda InSight da NASA, detetou um sismo poderosíssimo no solo marciano. Nunca antes fora registado tal abanão fora da Terra.

O "martemoto", que teve lugar a 4 de maio, registado na magnitude 5, bateu facilmente o recorde de magnitude anterior de 4,2 num sismo detetado pela InSight em agosto do ano passado.

Num estudo mais aprofundado do acontecimento natural, que a NASA descreveu como um "terramoto monstruoso", os cientistas irão determinar a sua localização precisa e a natureza da sua fonte. A esperança é que também possa oferecer mais informação sobre o interior do planeta vermelho.

Senti essa. Depois de mais de três anos a ouvir os suaves rumores de Marte, senti de longe o meu maior 'marsquake' de sempre: parece de magnitude 5. A minha equipa está a estudar os dados para saber mais. A ciência recompensa a paciência"!

Conforme referiu a agência na sua conta do Twitter:

A geologia desconhecida de Marte

Marte não tem o tipo de placas tectónicas cujos movimentos repentinos causam tremores na Terra. Em vez disso, os sismos marcianos são causados por atividade vulcânica.

Os cientistas estão interessados em estudar a atividade sísmica do planeta vermelho, uma vez que os dados podem contribuir para uma melhor compreensão do manto e núcleo deste astro.

Conforme refere a NASA, em mais de três anos de monitorização de Marte, a sonda InSight detetou mais de 1.313 sismos. O seu sismómetro altamente sensível funciona sob uma cúpula que serve para bloquear o som do vento e protegê-lo das noites frias.

Em jeito de análise do que se passou, Bruce Banerdt, o principal investigador do InSight no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, disse:

Desde que fixámos o nosso sismómetro em dezembro de 2018, temos estado à espera do 'o grande'. Este tremor de terra vai certamente proporcionar uma visão do planeta como nenhuma outra. Os cientistas irão analisar estes dados para aprenderem coisas novas sobre Marte nos próximos anos.

A NASA também relatou que a InSight tem atualmente problemas com a poeira marciana que cobre os seus painéis solares, levando a uma eficiência reduzida.

Este robô da NASA pode tentar remover a poeira usando o seu braço robótico para fazer passar areia através dos painéis. As condições de vento também podem limpá-la, mas o aterrador tem de ter sorte para experimentar um evento meteorológico deste tipo.

A poeira também está a causar problemas ao helicóptero Ingenuity da NASA, que no ano passado tornou-se a primeira aeronave a realizar um voo controlado e motorizado noutro planeta.

