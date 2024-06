Tecnicamente, neste momento, a Terra não está a orbitar o Sol

Quanto mais tecnologia temos, mais percetíveis são os eventos espaciais. Por exemplo, sabia que, tecnicamente, a Terra não orbita o Sol? Vamos explicar o que é o baricentro.

A Terra orbita o baricentro e não o Sol

Os diagramas e as animações que mostram as órbitas dos planetas estão a mentir-nos um pouco. Ou, para ser mais exato, estão a simplificar as órbitas dos planetas para que os professores não tenham de explicar os baricentros a crianças que ainda estão a perceber que a Terra não é o único planeta que existe.

Conforme é explicado pelo iflscience, a forma como nos ensinam as órbitas dos planetas é geralmente parecida com o vídeo abaixo.

Mas esta é uma versão simplificada. Embora o Sol seja o maior objeto do Sistema Solar, com cerca de 1.048 vezes a massa de Júpiter, a gravidade é uma via de dois sentidos.

Assim como a Terra exerce uma força gravitacional sobre cada um de nós, também nós exercemos a nossa própria (muito, muito menor) força gravitacional sobre a Terra.

A terceira lei de Kepler descreve a relação entre as massas de dois objetos que giram mutuamente em torno um do outro e a determinação dos parâmetros orbitais. Consideremos uma pequena estrela em órbita de uma estrela mais maciça. Na verdade, ambas as estrelas giram em torno de um centro de massa comum, chamado baricentro. Isto é verdade independentemente do tamanho ou da massa de cada um dos objetos envolvidos. Medir o movimento de uma estrela em torno do seu baricentro com um planeta maciço é um método que tem sido usado para descobrir sistemas planetários associados a estrelas distantes.

Explica a NASA.

Para simplificar, dizemos que os planetas orbitam o Sol. No entanto, o baricentro dos objetos do Sistema Solar está normalmente perto do Sol, uma vez que este fornece a maior massa, mas graças às órbitas e à influência dos gigantes gasosos Júpiter e Saturno, raramente está realmente dentro do Sol.

As órbitas parecem-se um pouco mais com o vídeo abaixo, do astrónomo planetário e divulgador científico James O'Donoghue.

Como resultado, a Terra não está atualmente a orbitar um ponto dentro do Sol, uma vez que o baricentro está fora dele. Estamos a orbitar esse ponto no espaço, e não o Sol.

Os planetas orbitam o Sol em termos gerais, mas "tecnicamente" não orbitam apenas o Sol porque a influência gravitacional de Júpiter (principalmente) significa que os planetas têm de orbitar um novo ponto no espaço. Os planetas orbitam o Sol, claro, estamos apenas a ser pedantes em relação à situação. O pensamento natural é que orbitamos o centro do Sol, mas isso raramente acontece, ou seja, é muito raro que o centro de massa do sistema solar se alinhe com o centro do Sol.

Explica O'Donoghue no X (Twitter).

O mesmo acontece com objetos mais pequenos, como os planetas e as suas luas. A Terra e a Lua orbitam num ponto a cerca de 5.000 quilómetros do centro da Terra, embora isto se altere à medida que a Lua se afasta cada vez mais da Terra.

Embora estes factos tenham provavelmente pouco impacto na sua vida (assumindo que não é um astrofísico), não deixam de ser interessantes e de lembrar que quase tudo é um pouco mais complicado do que provavelmente lhe ensinaram na escola.