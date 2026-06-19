Portugal prepara-se para temperaturas de 40 °C. Como sobreviver à onda de calor?

Vários países europeus, incluindo Portugal, preparam-se para receber uma nova onda de calor extremo, com termómetros a aproximarem-se ou a superarem os 40 °C em diversas regiões.

Em Portugal, a subida das temperaturas deverá começar já este sábado, dia 20 de junho, prolongando-se durante toda a próxima semana.

Segundo a meteorologista Maria João Frada, são esperados valores entre os 35 °C e os 40 °C, sendo que a fasquia mais alta deverá ficar confinada ao interior, nomeadamente ao Douro, ao Tejo e ao Alentejo interior. Já no litoral oeste, as temperaturas poderão chegar aos 35 °C.

Entretanto, em Espanha, França e Itália são esperadas temperaturas igualmente altas, às quais se soma o fenómeno das chamadas noites tropicais, em que o termómetro não desce dos 20 °C durante 24 horas seguidas, deixando os habitantes sem qualquer alívio térmico.

Curiosamente, países habitualmente mais frescos também sentirão o efeito desta onda de calor, com o site especializado wfy24.com a destacar o Danúbio, na Bulgária e na Roménia, e Budapeste.

Não é apenas "mais uma semana quente"

Para Ionna Vergini, fundadora da wyf24, este episódio tem características distintas das ondas de calor habituais. Segundo a especialista, citada pela Euronews Earth, trata-se de um "evento de bloqueio atmosférico, e não apenas um período de calor passageiro".

A especialista alerta para uma "lacuna estrutural" da Europa face ao calor extremo. Apesar de o sul europeu ter desenvolvido, ao longo dos anos, hábitos para lidar com as altas temperaturas, como sestas e persianas, trata-se de uma adaptação comportamental, o que deixa as infraestruturas físicas vulneráveis.

As redes elétricas, mesmo em regiões mais quentes, têm dificuldade em responder aos picos de utilização de ar condicionado.

Aliás, na semana passada, a cidade italiana de Turim sofreu apagões generalizados devido à pressão exercida sobre a rede elétrica local durante a vaga de calor de maio.

Em França, a operadora ferroviária Transilien já pediu aos utentes que consultem os horários antes de se dirigirem às estações, prevendo possíveis perturbações na circulação.

O perigo das noites tropicais

Se durante o dia o calor é evidente, é durante a noite que o problema pode tornar-se mais grave. Com o aumento das chamadas noites tropicais (ou super noites tropicais, em que a temperatura nem desce dos 25 °C), o corpo humano fica privado do período de recuperação que normalmente ocorre durante o sono.

Segundo Vergini, o calor noturno pode representar uma ameaça à saúde pública ainda maior do que o pico de calor diurno, já que o sistema cardiovascular permanece sob esforço constante para arrefecer o organismo.

A especialista sublinha que o excesso de mortalidade durante as vagas de calor está mais relacionado com sequências de noites quentes do que com um único dia de calor extremo.

Nas cidades, o problema tende a ser ainda mais acentuado, devido ao efeito de ilha de calor urbano, ou seja, o calor fica retido entre os edifícios e é absorvido pelo asfalto e betão, sendo depois libertado de novo para o ar, prolongando o desconforto térmico bem depois do pôr do sol.

Como se proteger nestes dias de calor extremo?

Face a este cenário de onda de calor, há um conjunto de cuidados simples que pode fazer a diferença. Durante o dia, a regra de ouro é evitar a exposição solar direta entre as 11h e as 17h, período de maior intensidade. Além disso, recomenda-se:

Beber água regularmente , mesmo sem sentir sede, evitando álcool e bebidas muito açucaradas;

, mesmo sem sentir sede, evitando álcool e bebidas muito açucaradas; Usar roupa leve , de cores claras e tecidos naturais, como algodão ou linho;

, de cores claras e tecidos naturais, como algodão ou linho; Manter persianas e estores fechados durante o dia, para impedir a entrada de calor para dentro de casa.

Quem não tiver ar condicionado pode recorrer a ventiladores para manter o ar em circulação, sobretudo durante a noite.

Devido às noites tropicais, vale a pena adotar alguns hábitos antes de dormir, como arrefecer a casa abrindo as janelas de madrugada ou ao fim da noite, quando o ar exterior está mais fresco.

Outras medidas simples são as seguintes:

Tomar um duche não muito frio antes de ir para a cama;

antes de ir para a cama; Optar por lençóis leves em vez de colchas pesadas;

em vez de colchas pesadas; Reduzir o uso de dispositivos eletrónicos no quarto, já que geram calor adicional.

Por fim, vale a pena saber reconhecer os sinais de uma insolação: pele muito quente e seca, confusão, tonturas, náuseas ou pulsação acelerada são sinais de alarme que não devem ser ignorados.

Nestes casos, a prioridade é arrefecer a pessoa rapidamente, com sombra e água fresca na pele, e contactar o 112, caso os sintomas persistam.

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