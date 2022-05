NapBot para Apple Watch fornece agora análise da Apneia do Sono

A apneia do sono é uma doença grave em que a respiração para repetidamente por tempo suficiente para interromper o sono e, muitas vezes, diminui temporariamente a quantidade de oxigénio e aumenta a quantidade de dióxido de carbono no sangue. A app NapBot sofreu uma atualização importante e a partir de agora fornece uma análise da apneia do sono através das recolhas de dados no Apple Watch.

Esta aplicação recorre à aprendizagem automática no dispositivo para detetar e compreender o sono do utilizador.

A apneia do sono é uma doença respiratória obstrutiva que pode causar doenças cardiovasculares graves. Além de provocar grande incómodo social dado o característico ressonar, a apneia do sono pode culminar em problemas graves.

A prevalência deste problema do sono em Portugal não é conhecida. Embora estudos internacionais indiquem valores mais elevados, estima-se que este problema afeta 4% a 6% dos homens e 2% a 3% das mulheres e é mais frequente entre os 40 e os 60 anos. A obesidade é, sem dúvida, um fator de risco importante.

Há sintomas que podem ser indicadores da existência da apneia do sono. Por exemplo, o ressonar, pausas ou paragens respiratórias (apneias), despertares com sensação de sufocação, insónia, sono agitado e necessidade de urinar.

NapBot pode vigiar o sono e alertar para estes problemas

A poderosa aplicação de monitorização do sono para o Apple Watch, o NapBot, está hoje a lançar uma grande atualização. Agora suporta a análise da apneia do sono. Segundo o criador do NapBot, escolhe a medição da frequência respiratória do relógio Apple Watch quando o Sleep Focus está ativado e utiliza estes dados para compreender e analisar a apneia do sono dos utilizadores.

Ao calcular a respiração por minuto dos utilizadores enquanto dormem - também conhecida como a frequência respiratória do sono - o Apple Watch dá uma maior perceção do seu bem-estar geral.

NapBot é já uma das mais completas aplicações de monitorização do sono para o Apple Watch e para iPhone.

Para além desta nova análise da apneia do sono, também oferece:

Análise detalhada da apneia do sono através do cálculo das fases do sono profundo e leve;

Exposição Ambiental Sonora para compreender como afeta a sua qualidade de sono;

para compreender como afeta a sua qualidade de sono; Gráfico sumário da frequência cardíaca do sono com base nas suas zonas de RH.

Para os utilizadores Pro, NapBot também oferece histórico de sono e tendências do sono.

Um preço que pode ser barato... se ajudar na qualidade do dormir

NapBot está disponível na App Store como um download gratuito. Além disso, existe uma subscrição NapBot Pro disponível com um teste gratuito de 7 dias. Depois poderá pagar 0,99 € por mês ou 10,99 € por ano.

