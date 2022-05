Elon Musk poderá reabrir as portas do Twitter a Trump

Conforme fomos acompanhando, Trump foi banido do Twitter, aquando das últimas eleições americanas. Depois de vários meses afastado, Elon Musk quer trazer o antigo presidente de volta, abrindo-lhe as portas da agora sua rede social.

Para o novo dono da Tesla, a saída de Trump não fez qualquer sentido.

O Twitter baniu Trump em janeiro de 2021, na sequência da ocupação ao Capitólio, depois das eleições americanas, por incitamento à violência.

Agora, o CEO da Tesla e agora dono do Twitter disse que irá reverter a proibição permanente que tem impedido o antigo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de aceder à rede social, caso se torne CEO.

Foi durante a cimeira “Future of the Car”, organizada pelo Financial Times, que Elon Musk disse que o facto de Donald Trump ter sido banido do Twitter foi uma decisão “moralmente má” e “extremamente idiota”. Segundo o CEO da Tesla, proibir contas permanentemente deveria ser raro e reservado a contas que são, na verdade, esquemas ou bots.

Penso que isso foi um erro porque alienou uma grande parte do país e não resultou, em última análise, em Donald Trump não ter voz. Portanto, penso que isto pode acabar por ser francamente pior do que ter um único fórum onde todos possam debater. Acho que a resposta é que eu iria inverter a proibição permanente.

Além disso, Elon Musk acrescentou que o cofundador do Twitter, Jack Dorsey, partilha da sua opinião relativamente às proibições permanentes de utilizadores.

Apesar da posição de Elon Musk, a verdade é que Trump já garantiu que não pretende regressar ao Twitter, uma vez que se quer concentrar na sua nova plataforma Truth Social.

