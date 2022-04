NASA: Ingenuity captou destroços de “outro mundo” em Marte

Palmo a palmo, metro a metro, os robôs da NASA vão habitando Marte e descobrindo a realidade presente e a sua história. Se o planeta foi muito diferente do que é hoje, há milhões de anos, com a pegada humana seguramente mais diferente ficará. As imagens captadas não são de uma série de ficção, são sim de destroços que faziam parte do equipamento que ajudou a missão Perseverance a pousar com segurança no planeta vermelho em 2021.

Esta imagem de 19 de abril do helicóptero de Marte Ingenuity mostra a parte traseira da cápsula de pouso da Perseverance, o seu paraquedas supersónico e o campo de detritos relacionado.

Marte tem destroços "de outro mundo"... feitos na Terra

A imagem mostra um objeto que se assemelha a um disco voador que caiu em Marte. E de facto é. Mas não pertence a alienígenas. Em vez disso, os destroços são obra da NASA, um componente chamado backshell que se soltou durante o pouso do rover Perseverance na superfície do planeta vermelho em fevereiro de 2021.

Há definitivamente um elemento de ficção científica nisso. Ele exala de outro mundo, não é?

Depois de passar um ano a explorar as rochas da cratera onde pousou, o rover Perseverance passou perto do seu local de pouso a caminho de um delta do rio que outrora corria ao longo da borda oeste da cratera. O pequeno companheiro robótico do rover, o helicóptero Ingenuity, continua a acompanhar a descoberta.

Durante o seu 26.º voo na semana passada, o Ingenuity tirou 10 fotos durante os seus 159 segundos no ar cobrindo 360 metros. Esses mostram aquele backshell, ou a metade superior da cápsula de pouso que protegeu Perseverance e Ingenuity enquanto mergulhavam na atmosfera marciana. Ainda preso está o paraquedas de 21 metros de largura que retardou a descida dos veículos.

O paraquedas e o backshell separaram-se do rover a uma altitude de 2 km. Um sistema movido a foguete chamado Skycrane levou o Perseverance no restante caminho até à superfície, enquanto o backshell e o paraquedas pousaram a mais de um quilómetro e meio de distância a noroeste.

O backshell, com quase 5 metros de diâmetro, que atingiu o solo a cerca de 130 km/h, está parcialmente estilhaçado. Tudo o resto parece estar em boas condições - sem sinais óbvios de carbonização. O paraquedas parece estar intacto, assim como as linhas de suspensão que ligam o paraquedas ao casco traseiro.

Com estas novas imagens, os engenheiros aproveitam para inspecionar minuciosamente as fotos para apanhar todos os detalhes.

Dizem que uma imagem vale mais que mil palavras, mas também vale uma quantidade infinita de conhecimento de engenharia.

Disse Clark.

O estudo dos restos da backshell poderia revelar-se útil para a próxima grande aventura da NASA em Marte - trazer de volta à Terra rochas e solo de Marte para um estudo mais detalhado.

Essa missão, chamada de Mars Sample Return, terá de colocar dois terrestres na superfície - um rover para recolher amostras de rochas a serem perfuradas pelo Preserverance, e um pequeno foguete para lançar as amostras em órbita, para outra nave espacial a recolher para trazer de volta à Terra.

Kenneth Farley, o cientista de projeto da missão, ficou fascinado não só com as imagens "verdadeiramente espetaculares" do hardware, mas também com o que passou para aterrar.

Curiosamente, estes destroços acabaram mesmo no contacto entre as duas formações rochosas no chão da cratera. As duas formações, chamadas Seitah e Maaz, ambas consistem em rochas vulcânicas. Mas a sua composição é muito diferente. Seitah é rico em olivina que se estabeleceu a partir de magma grosso, talvez um lago de lava. Maaz, que está no topo e, portanto, provavelmente mais jovem, tem uma composição semelhante à maioria dos fluxos de lava basáltica - cheia de minerais conhecidos como piroxeno e plagioclase, mas com pouca ou nenhuma olivina.

Disse o Dr. Farley.

As duas formações encontram-se numa linha de rochas que vai desde a contracapa até uma área mesmo ao lado do paraquedas. Os cientistas da missão ficaram tão intrigados com a geologia que o Ingenuity fez outra passagem sobre a linha divisória entre Seitah e Maaz no domingo. Estas imagens serão enviadas de volta à Terra na quinta-feira.

NASA mostrou um eclipse marciano

O rover Perseverance também tem estado ocupado durante as suas viagens. A 2 de abril, tirou uma série de fotografias da pequena lua marciana Phobos passando em frente ao sol, um eclipse parcial pelo objeto potatolike.

As medições detalhadas da órbita de Phobos dão pistas sobre a estrutura interior de Marte.