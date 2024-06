Nova Aplicação SAPO TV! Pode ver o Rock in Rio no sofá…

O SAPO volta a afirmar-se de forma pioneira no campo do entretenimento com o lançamento da Aplicação SAPO TV. Conheça já as novidades para hoje.

SAPO TV com o Rock in Rio ao vivo...

A nova aplicação permite aos utilizadores assistir, a uma seleção exclusiva de conteúdos na TV do MEO, e o lançamento da novidade ficará marcado pela transmissão, em direto, do Rock in Rio Lisboa (RiR).

Líder na agregação, produção e curadoria de conteúdos e ativos digitais em Portugal, o SAPO vem, desta forma, reclamar a sua posição como parceiro fundador deste festival de música icónico que conta desde o primeiro momento com o SAPO como Media Partner.

Ao longo das 10 edições do festival e na edição deste ano em concreto, o SAPO materializa uma aposta crescente na proximidade às pessoas e também na tecnologia.

No ecrã principal do Palco Mundo, será este ano possível assistir a conteúdos interativos que levarão os festivaleiros a ganhar prémios no portal SAPO. Quem não puder ir ao RiR, poderá acompanhar em direto os concertos dos palcos mais procurados e vários conteúdos que prometem mostrar protagonistas e bastidores.