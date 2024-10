Vá além das chaves do carro: 5 utilizações para um localizador Bluetooth

Os localizadores Bluetooth são verdadeiramente úteis. Por serem compactos e rastreáveis, podemos colocá-los em quase todo o lado e saber onde está quase qualquer coisa. Indo além das chaves do carro, damos-lhe cinco contextos em que um dispositivo destes pode ser útil.

Tradicionalmente, um localizador só permite encontrar as suas coisas se estas estiverem dentro do alcance do Bluetooth do seu telemóvel. Contudo, muitos dos dispositivos de topo têm, agora, forma de saber onde está o localizador, quando este se encontra mais longe.

Além das utilizadores óbvias, como as chaves do carro e de casa ou da carteira, há outras coisas que pode "seguir", instalando-lhes um localizador. Há cenários em que pode ser verdadeiramente útil.

Recorde este caso, em que usaram AirTags, localizador Bluetooth da Apple, para expor um enorme esquema de reciclagem falsa.

Não sendo um bem essencial, um localizador Bluetooth pode ser uma ajuda preciosa, em determinados cenários. Nomeadamente:

1 - Localizar o seu carro

Se nas chaves o localizador Bluetooth é útil, no carro a utilidade é semelhante. Após colocar o dispositivo, nunca mais perderá o carro de vista, num estacionamento. Ou melhor, poderá perdê-lo, mas saberá como encontrá-lo.

2 - Rastrear bagagem de porão

Quem viaja sabe que colocar a mala no porão resulta em alguma ansiedade, pela confusão logística que exige recuperá-la, caso seja perdida. Por vezes, nem as próprias companhias aéreas sabem para onde enviaram a mala e a resolução de um extravio demora algum tempo.

Assim sendo, colocar-lhe um localizador Bluetooth permite que esteja no controlo da situação, sabendo sempre a localização da sua bagagem.

3 - Acompanhar as suas crianças e o seu animal de estimação

Os localizadores Bluetooth são realmente pertinentes, quando se trata de rastrear crianças ou animais de estimação. Principalmente em parques e outros espaços com mais movimento, é possível que saiam do seu campo de visão, afastando-se.

Para não haver nada a temer, um localizador Bluetooth pode descansar muitos corações. Nesta utilização, assegure que a criança ou o animal de estimação estão em segurança, não havendo forma de colocarem, por exemplo, o localizador na boca, pelo perigo de engolir.

O localizador pode ser inserido numa pulseira de mão ou de pé, no caso das crianças, ou numa coleira, no caso dos animais.

4 - Acompanhar, também, os mais velhos

Além dos mais novos e dos objetos inanimados, os localizadores Bluetooth podem funcionar em adultos, nomeadamente em idosos que sofram de demência e já se tenham perdido anteriormente. Certifique-se, de qualquer forma, que tem autorização.

Nos mais velhos, o localizador pode, também, ser inserido numa pulseira ou colar, por exemplo.

5 - Localizador Bluetooth para uma caça ao tesouro

Num objetivo mais lúdico, os localizadores Bluetooth podem ser úteis em caças ao tesouro. Seja qual for a época do ano e seja qual for o tesouro a ser escondido, se a atividade acontecer num parque ou noutro espaço muito grande, pode ser útil conseguir localizar o esconderijo, de forma mais exata.