AWS abre locais físicos para transferência de dados para a cloud

Na conferência re:Invent 2024, realizada em Las Vegas, a Amazon surpreendeu com o anúncio de um novo serviço inusitado para os utilizadores da Amazon Web Services (AWS): o Data Transfer Terminal. Este serviço consiste numa rede de locais físicos onde os clientes podem ligar os seus dispositivos de armazenamento e transferir dados diretamente para a cloud da AWS.

Como funciona este serviço da AWS?

Através do painel de gestão da AWS, os clientes podem reservar um horário e, opcionalmente, designar especialistas da sua organização para supervisionar o processo. No dia e hora marcados, o utilizador desloca-se ao local reservado, onde será identificado na receção do edifício.

Na data e hora reservadas, visitará o local e confirmará o acesso na receção do edifício.

Explicou Channy Yun, advogado principal de desenvolvedores na AWS, num artigo do blog oficial.

Será acompanhado pelo staff do edifício até ao andar e à sala reservada no local do Data Transfer Terminal. Não estranhe a ausência de sinais da AWS no edifício ou na sala - isto é propositado, para manter a sua localização de trabalho o mais discreta possível.

Os primeiros locais do Data Transfer Terminal foram inaugurados em Nova Iorque e Los Angeles, com planos para expandir a rede futuramente. Cada local é equipado com um painel de conexões, cabos de fibra ótica e um computador para monitorizar os trabalhos de transferência de dados.

Por que razão utilizar o Data Transfer Terminal?

Pode parecer incomum deslocar-se com discos rígidos físicos para um local para realizar uma transferência de dados, mas há vantagens para quem necessita de mover grandes volumes de informação rapidamente. Serviços tradicionais de internet ou soluções domésticas não conseguem, muitas vezes, oferecer as velocidades ou a segurança desejadas.

Por isso, a AWS afirma que esta solução proporciona velocidades de upload extremamente rápidas, atingindo até 400 Gbps, através de uma ligação segura e de alta capacidade.

No entanto, este serviço não é gratuito. A AWS cobra com base no tempo de utilização das portas durante uma reserva, independentemente de haver transferência de dados ou não.

No mínimo, será cobrado por hora de porta reservada, mesmo que não ocorra transferência de dados.

Refere uma página de suporte da Amazon.

300 dólares por hora para transferências dentro dos EUA (envio para um centro de dados da AWS localizado nos EUA);

por hora para transferências dentro dos EUA (envio para um centro de dados da AWS localizado nos EUA); 500 dólares por hora para transferências entre os EUA e a União Europeia (envio para uma região da AWS na UE).

A AWS não divulgou os preços para transferências destinadas a outras partes do mundo.

