Youtuber vai lançar um satélite que tira uma selfie com o planeta Terra ao fundo

Não estaremos a muitos anos de podermos também "ter o nosso próprio satélite". Isto porque um ex-engenheiro da NASA, hoje mais conhecido como youtuber, está a lançar uma espécie de "cubsat" para tirar uma selfie de qualquer pessoa com o planeta Terra no seu horizonte. Mas que maluqueira vem a ser esta?

Sorria, está a ser fotografado do espaço

Mark Rober é um ex-engenheiro da NASA, famoso youtuber das grandes experiências tecnológicas que está de volta aos projetos... pouco ortodoxos.

Ele propõe que qualquer pessoa possa tirar uma selfie, a partir do espaço, com a sua localização geográfica em plano de fundo. Para tal, Mark vai usar um satélite que ele está a lançar em órbita com a ajuda da Google e da T-Mobile.

Como referimos, Mark Rober é um ex-engenheiro da NASA que ganhou fama no YouTube ao "atacar" os ladrões americanos que roubavam encomendas que ficava, nas portas das pessoas. Criou também a maior pistola de água do mundo, assim como criou um projeto especial para os esquilos lá da redondeza. Pode parecer tudo um pouco inútil, mas a tecnologia empregue era do mais alto recorte tecnológico.

Agora, o youtuber está a fundir os seus interesses com o lançamento de um satélite que pode tirar selfies de qualquer pessoa com a Terra - sim, o Planeta Terra - como pano de fundo.

Uma selfie da pessoa quando o satélite passar por cima da casa

O engenheiro teve uma ideia: se o participante na sua experiência disser onde mora, quando o satélite passar por cima dessa localização a selfie será tirada. A pessoa recebe uma notificação para saber exatamente quando a foto vai ser tirada. Isto para que o participante possa sair e, tecnicamente, tirar a foto duas vezes.

O satélite deverá ser lançado pela SpaceX em janeiro de 2025 (a bordo da missão Transporter 12), e deverá começar a tirar fotografias selfie alguns meses depois.

Claque que tem muito de marketing, mas a tecnologia cada vez mais acessível poderá dizer-nos que um dia destes "qualquer pessoa" pode ter o seu próprio satélite! Neste caso, embora Mark e a T-Mobile estejam a anunciar a oportunidade como “gratuita”, na verdade... existem algumas condições.

Como funciona então esta experiência?

Bom, antes de mais, o candidato a participante terá de subscrever o CrunchLabs, que oferece kits de construção de engenharia para crianças, para obter o código gratuito para a selfie por satélite. (As subscrições do CrunchLab custam entre 25 e 80 dólares por ano, dependendo do pacote selecionado).

Os assinantes existentes da T-Mobile também podem obter um código gratuito através da aplicação T-Life, e os clientes do Google Pixel também estão a receber códigos.

Os códigos podem ser resgatados a partir de 3 de dezembro em spaceselfie.com. Será direcionado para fazer o upload da sua selfie, após o que receberá um e-mail que lhe permitirá acompanhar quando a sua selfie será tirada.

Rober tem um vídeo completo no YouTube que explica a mecânica do satélite que tira selfies. Na verdade, existem duas câmaras e dois telemóveis Google Pixel montados em ambos os lados do satélite para redundância, e tudo isto é alimentado por uma matriz solar expansiva, que envia energia para uma bateria de 120Wh.

Isto cria um problema único para o satélite, que tem de estar virado para pelo menos três direções diferentes para recolher energia solar, tirar selfies e enviar e receber imagens - sem propulsores ou propulsores para ajudar a mudar de posição.

Para resolver este problema, a equipa de Rober instalou um volante no interior do satélite para o ajudar a mudar de posição consoante a ação que está a realizar. Tudo sito envolve muita tecnologia e muita imaginação.

Para já é apenas uma "brincadeira", mas as portas estão a abrir-se para coisas mais interessantes e acessíveis!