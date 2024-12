Tesla revela oficialmente a aplicação Apple Watch, que será lançada na próxima semana

O Apple Watch serve também de "chave" para muitos dispositivos e até para os veículos mais modernos. Apesar de haver já apps de terceiros que serviam de acesso aos elétricos da Tesla, não eram software oficial. Contudo, na próxima semana, a empresa de Elon Musk vai lançar a aplicação oficial.

Controlar o Tesla com o Apple Watch

A Tesla anunciou e revelou oficialmente a sua próxima aplicação para o Apple Watch, que deverá chegar já na próxima semana.

Segundo o que foi revelado, a aplicação oficial da Tesla no smartwatch da Apple funcionará como chave, abertura da bagageira e ativador do controlo da climatização. A aplicação watchOS também mostrará o nível de carga da bateria independentemente do iPhone.

Seguramente que o utilizador Apple Watch deverá tirar o máximo proveito desta aplicação, sobretudo, da funcionalidade chave. Embora o iPhone sempre tenha sido uma chave, pode acontecer que os utilizadores do Apple Watch Ultra (e até mesmo dos modelos Celular das outras versões) não terem o iPhone consigo. Até mesmo o deixar dentro do carro (quando faz exercício, por exemplo). Então só com o relógio têm total controlo.

A futura aplicação para o relógio permite essa capacidade sem deixar o carro destrancado.

A Tesla anunciou a aplicação Apple Watch como parte da atualização de férias deste ano. Há muitas novidades neste pacote de atualizações.

Outras atualizações para os utilizadores do iPhone incluem a possibilidade de ver e partilhar imagens de vídeo a partir da aplicação móvel e de programar espetáculos de luz a partir da aplicação para iPhone.