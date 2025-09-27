China aperta as regras para exportação de veículos elétricos a partir de 2026

A partir de 2026, a China vai exigir licenças para exportar veículos totalmente elétricos, reforçando a supervisão sobre os envios para o estrangeiro. A medida visa controlar melhor o rápido crescimento das exportações e garantir padrões de segurança e serviço pós-venda.

Novo requisito para exportadores de BEV

A partir do próximo ano, a China exigirá que os exportadores de veículos totalmente elétricos obtenham licenças para conduzir esse tipo de negócio, reforçando a supervisão destes modelos enviados para o estrangeiro.

Quatro departamentos governamentais, incluindo o Ministério do Comércio, anunciaram numa declaração conjunta ontem que o país implementará a gestão de licenças de exportação para veículos de passageiros totalmente elétricos, com efeito a partir de 1 de janeiro de 2026.

As condições para as empresas solicitarem qualificações de exportação, métodos de gestão, procedimentos de candidatura e a aplicação e emissão de licenças de exportação serão implementadas de acordo com um documento de 2012.

As inspeções da Alfândega chinesa para veículos de passageiros totalmente elétricos exportados basear-se-ão no catálogo de mercadorias atualmente válido.

Impacto esperado no mercado

O documento não forneceu mais detalhes, mas a medida pode restringir as exportações privadas de veículos elétricos a bateria (BEV).

Nos últimos anos, com o rápido crescimento da indústria de veículos de nova energia (NEV) na China, veículos de alguns fabricantes de VE foram vendidos no estrangeiro através de canais não autorizados. Em muitos casos, estes veículos enfrentaram reclamações devido a limitações nas atualizações de software e serviços pós-venda inadequados.

Estatísticas de exportação

A China exportou 220.000 veículos totalmente elétricos em agosto, um aumento de 48% em relação ao mesmo mês do ano anterior, representando 31% do total de exportações de veículos, segundo dados da Associação Chinesa de Carros de Passageiros (CPCA).

De janeiro a agosto, a China exportou 1,44 milhões de veículos totalmente elétricos, um aumento de 27% face ao mesmo período do ano anterior.

Atualmente, os principais destinos de exportação dos veículos totalmente elétricos da China são os mercados da UE, enquanto a procura no Sudeste Asiático e no Médio Oriente varia significativamente, indicou a CPCA num relatório no início deste mês.