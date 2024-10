Análise Xiaomi 14T Pro: um smartphone de topo para os amantes de fotografia

No início do ano foi lançada a nova linha de telemóveis da Xiaomi, o Xiaomi 14 e o Xiaomi 14 Ultra. Entretanto, o mercado recebeu a gama T da marca, a sua tão aguardada atualização, com o Xiaomi 14T e com o Xiaomi 14T Pro. Como não poderia deixar de ser, trazemos-lhe a análise ao topo de gama Xiaomi 14T Pro. Fique com as nossas conclusões!

Especificações gerais do Xiaomi 14T Pro Dimensão: 160.4 mm x 75.1 mm x 8.39 mm

Peso: 209 gramas

Ecrã: AMOLED 6.67'', 4000 nits

Resolução: 2712 × 1220 px

Taxa de atualização: varia de 1 para 144 Hz

Processador: MediaTek Dimensity 9300+

GPU: Immortalis-G720 MC12

RAM: 12 GB (+6 GB com RAM virtual)

ROM: 512 GB/ 1T

Câmaras traseiras: Principal 50 MP, Telefoto 50 MP, Grande angular 12 MP

Câmara frontal: 32 MP

Bateria: 5000 mAh

Carregamento: 120 W

Carregamento sem fios: 50 W

Cartão SIM: Dual SIM

Software: Android 14 com HyperOS

Suporte: NFC; USB-C; Bluetooth 5.4 duplo; Wi-Fi 7; 5G

Certificação IP68

Na caixa

O Xiaomi 14T Pro chega-nos, com uma capa de proteção (de plástico, maleável, mas aparentemente resistente), uma película anti-risco (já aplicada), um cabo USB-A para USB-C e dois manuais: informações de segurança e um Quick Start mais garantia.

Construção e Design

À primeira vista, o Xiaomi 14T Pro é um smartphone elegante, bastante bonito, com os traços “clean” tão habituais dos smartphones atuais.

A traseira é totalmente construída em alumínio, o que dá a sensação de ser resistente. Devido ao acabamento fosco, a presença de impressões digitais é completamente impercetível.

Além disso, apesar de ser grande e fino, o telemóvel é bastante confortável e fácil de manter seguro nas mãos, devido à textura porosa da parte traseira e de ser relativamente leve.

Apesar da textura porosa, este smartphone revelou ser bastante fácil de manter limpo e sem pó (tirando as cavidades presentes entre a capa oferecida e o próprio smartphone).

A marca chinesa entrega o seu Xiaomi 14T Pro protegido com “scratch resistance glass”. Mesmo com este elemento, conseguem manter o telemóvel a um preço mais baixo sem sacrificar o desempenho. Há ainda a certificação IP68, para resistência à água e ao pó.

A câmara traseira, apesar de não tão destacada como as dos seus predecessores, 14 e 14 Ultra, é composta por três lentes traseiras de diâmetro considerável e um flash do mesmo tamanho.

A moldura do smartphone está revestida pelos controlos habituais - volume e power, do lado direito, com toque suave -, bem como um espaço dedicado ao altifalante, uma porta USB-C e uma ranhura para o cartão SIM.

Ecrã para uma experiência de visualização de topo

Com 6,67'', o ecrã do Xiaomi 14T Pro chega com uma resolução de 2712 × 1220 px, que proporciona excelente detalhe na visualização, o que com a taxa de atualização, que varia até 144 Hz, produz uma experiência de visualização de topo.

O brilho do ecrã é forte, mas satisfatório, não cansando os olhos aquando da visualização de episódios de séries ou filmes, desde que a luminosidade não esteja no máximo. A luminosidade adapta-se de forma muito competente nos vários ambientes, principalmente em contexto de muita luz, no exterior.

Como se comporta o Xiaomi 14T Pro?

O Xiaomi 14T Pro está equipado com um potente MediaTek Dimensity 9300+ e 12 GB de RAM. A par de uma visualização muito satisfatória, conforme vimos acima, está o desempenho. Navegação fluída, resposta imediata de comandos e sem delays.

Apesar de a jogabilidade ser, também, muito satisfatória, o smartphone aquece consideravelmente (em jogos mais exigentes), no entanto, isto não acontece em jogos menos exigentes ou na utilização do dia a dia. Para o teste de desempenho recorri à AnTuTu Benchmark e utilizei-a na versão V10.2.4:

Tal como os primeiros modelos deste ano, o Xiaomi 14T Pro chega às mãos dos utilizadores com o novo HyperOS que, como seria de esperar, vem recheado com propostas de apps não só pela Google mas também pelo software da própria marca.

Além disso, é possível utilizar o botão power para chamar o Gemini, o novo chat AI da Google, pressionando-o por dois segundos.

O Xiaomi 14T Pro pode ser protegido por via de um PIN, um padrão ou uma palavra-passe, e o utilizador tem, ainda, à disposição desbloqueio por impressão digital e desbloqueio facial. Estas duas últimas funcionam muito bem, mas importa realçar que o leitor de impressão digital se localiza no ecrã, algo que me agrada, mas que outros utilizadores podem não gostar.

Conforme prometido pela Xiaomi já no início do ano, o utilizador deverá poder contar com quatro grandes updates de software e cinco anos de updates de segurança.

E em termos de bateria?

O Xiaomi 14T Pro carrega 5000 mAh de bateria que se traduzem em cerca de um dia de utilização contínua.

Para referência, a bateria caiu de 98% para 80%, após cerca de 1h e 30min de Netflix, com a luminosidade quase no máximo. Devido à falta do transformador hypercharge de 120W na caixa, só nos foi possível testar a velocidade de carregamento com um transformador de 18W que demorou cerca de 2 horas a ir dos 0% aos 100%. O Xiaomi 14T Pro suporta, também, carregamento wireless a 50 W.

Fotografar com o Xiaomi 14T Pro

Como no resto dos lançamentos deste ano da marca, o foco deste telemóvel é a parceria da Xiaomi e da Leica e das câmaras que surgiram dela. Este vem equipado com três câmaras traseiras bastante competentes, especialmente do ponto de vista mecânico.

Além da câmara frontal de 32 MP, a Xiaomi 14T Pro está equipado com um set de câmaras muito promissor, especialmente para os entusiastas da fotografia:

Principal : 50 MP, 23 mm equivalent focal length

: 50 MP, 23 mm equivalent focal length Ultra-angular : 12 MP, 15 mm equivalent focal length

: 12 MP, 15 mm equivalent focal length Telefoto: 50 MP, 60 mm equivalent focal length

Obviamente, tal como nos modelos anteriores, a Leica está em grande destaque.

Primeiro, pela qualidade da fotografia/vídeo em si. Importa ressalvar que a proposta é competente, no entanto, não está ao mesmo nível das versões do início do ano. De facto, as imagens ficam com cores vivas e (maioritariamente) reais, no entanto, tal como nos restantes modelos, considero que a fotografia final depende muito de Inteligência Artificial.

Apesar disso, o modelo é bastante competente em fotos noturnas ou em condições de menor luminosidade, conseguindo manter uma boa parte da resolução original.

Os vídeos, que podem ser gravados em até 4K, ficam com um aspeto muito profissional e com boa qualidade. O estabilizador é eficaz e ajuda bastante a garantir que estes não fiquem tremidos.

Segundo, pelos vários extras que a Leica entrega. A gigante da fotografia inclui no Xiaomi 14T Pro, tal como nos modelos anteriores, abordagens de fotografia que se adaptam aos gostos dos consumidores, como Leica Authentic e Leica Vibrant, bem como filtros desenvolvidos por si.

Estas ferramentas permitem que as câmaras estejam disponíveis para adaptarem o resultado a cada utilizador e às suas preferências fotográficas.

Fique com alguns exemplos de fotografias captadas durante o dia:

E alguns exemplos de fotografias captadas durante a noite:

Veredicto

No geral, o Xiaomi 14T Pro é um smartphone com uma aparência agradável. É bastante confortável e ao contrário dos modelos do início do ano as câmaras são bastante mais discretas.

O hardware é muito competente e assegura, a par de um software satisfatório, uma experiência agradável para grande parte dos utilizadores.

Quanto ao custo-benefício, apesar de não ser muito acessível, tendo em conta o estado do mercado atualmente, considero que tem um preço bastante equilibrado, ainda mais pelo conjunto de hardware, em espcial na fotografia, que oferece ais utilizadores.

O Xiaomi 14T Pro está disponível em Portugal, nas principais lojas, por 799,99 €.