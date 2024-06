Euribor alcança novo mínimo a 3 meses, mas sobe a seis e a 12 meses

Tendo em conta os dados desta segunda-feira, a taxa de referência do mercado monetário da Zona Euro alcançou um novo mínimo a 3 meses. Infelizmente a Euribor subiu a seis e a 12 meses.

Euribor a três meses recuou e está nos 3,782%

A EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) é uma taxa de referência e que resulta da média das taxas de juro dos empréstimos feitos entre bancos da zona Euro. A taxa Euribor subiu esta segunda-feira a seis e a 12 meses, mas desceu a 3 meses.

A taxa Euribor a seis meses é a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável está esta segunda-feira a 3,755%. De relembrar que já esteve acima de 4% entre 14 de setembro e 1 de dezembro. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor subiu esta segunda-feira para 3,722%.

As Euribor começaram a subir mais significativamente a partir de 4 de fevereiro de 2022, depois do Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro diretoras devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.

As taxas EURIBOR (do inglês Euro Interbank Offered Rate) são as taxas de juro de referência do mercado monetário do euro para os prazos compreendidos entre uma semana e um ano.

Estas taxas são também usadas como referência em vários produtos financeiros, como no crédito à habitação com taxa de juro variável e nos instrumentos de taxa de juro (obrigações e derivados). Correspondem às taxas às quais as instituições de crédito dos países pertencentes à União Europeia e à Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA, no acrónimo em inglês) podem obter fundos em euros no mercado monetário por grosso sem garantia, para os diferentes prazos.