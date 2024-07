Apple poderá anunciar em breve um acordo com a Google para usar a Gemini na sua IA

A Apple mostrou no WWDC deste ano que a IA será em breve um dos pontos principais do iOS e de outros dos seus sistemas. Avançará com a sua proposta própria, a Apple Intelligence, mas abriu também a porta a outras propostas com o chatGPT a estar presente de imediato. A notícia agora é que a Apple poderá trazer a Gemini da Google muito em breve.

Apple poderá anunciar acordo com a Google

A Apple continua a fazer avanços na integração da IA nos seus dispositivos. Para além da Apple Intelligence, a criadora do iPhone quer ter outros LLMs presentes. Segundo Mark Gurman, a empresa se contentará apenas com o ChatGPT e a Apple Intelligence, como também se prepara para ter presente a Gemini da Google.

Conforme é avançado, a empresa anunciará pelo menos outro acordo de IA no próximo outono, provavelmente com a Google Gemini. A IA da Anthropic também está presente neste novo rumor e diz que a Apple também pode fazer um acordo com a empresa. A IA da Meta, Llama, não está na lista de negócios da Apple porque considerou que este chatbot poderá apresentar questões de privacidade.

A Apple tem planos para usar a IA não só para melhorar os seus produtos de hardware, mas também para gerar lucros diretos. Mark Gurman sugere que a empresa poderá eventualmente oferecer novas funcionalidades na sua IA apenas por subscrição. É provável que demore algum tempo para implementar estas características.

Gemini poderá ser a próxima IA no iPhone

A Apple Intelligence estará inicialmente disponível apenas para o iPhone 15 Pro e Pro Max. Assim, o lançamento inicial irá provavelmente desencadear um grande lote de atualizações do iPhone. A empresa também rentabilizará as compras na aplicação a partir de subscrições de chatbots dos seus parceiros de IA.

À medida que a Apple lança lentamente o seu próprio sistema generativo de IA, os serviços de IA de terceiros servirão como uma solução provisória para a empresa. Esta é uma estratégia que parece ser apropriada para o seu modelo e que trará mais opções para os utilizadores a curto prazo.

Claro que a presença da IA da Google no iPhone e no iOS 18 é importante, por ser uma das mais usadas atualmente. Este será mais um ponto de aproximação da Apple à Google e mais uma vez as propostas da gigante das pesquisas são integradas no iPhone outros produtos. Claro que esta deverá ficar também fora da Europa, tudo fruto da decisão de manter as propostas de IA do iPhone fora deste território.