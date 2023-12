X está a ser acusado de se “esgueirar” da Lei dos Serviços Digitais

O X de Elon Musk está a ser acusado de ignorar a lei europeia para a proteção de dados e a Lei dos Serviços Digitais, colocando em causa a sua situação no mercado europeu.

De acordo com a informação a ser avançada, a violação do RGPD - o regulamento para a proteção de dados da União Europeia - e da Lei dos Serviços Digitais terá ocorrido numa campanha realizada pela Comissão Europeia, na qual estava a ser apresentado um anúncio publicitário dirigido a um público com posições políticas e religiosas específicas.

Esta abordagem é ilegal, uma vez que, atualmente, não é permitido monitorizar a afinidade política ou religiosa de um utilizador para campanhas publicitárias.

Apesar de o X proibir este tipo de micro segmentação nos seus termos e condições, a sua recolha de dados tornou possível a campanha. Tendo em conta que esta foi conduzida pela Comissão Europeia, a entidade também faz parte da queixa formal apresentada pelo NOYB – European Centre for Digital Rights.

Este problema para o X surge, depois de vários outros terem preenchido o ano de 2023, um ano de mudança. De facto, passou relativamente pouco tempo desde o boicote que muitos anunciantes levaram a cabo, pela posição e declarações sobre o conflito israelo-palestiniano de Elon Musk.

