Um astrónomo amador detetou um clarão de luz no gigante gasoso, indicando um pequeno impacto. Contudo, por menor que pareça, o estrondo, na medida de Júpiter, haverá de ser poderoso. Mas terá sido tão marcante para "ferir" o denso manto de nuvens que envolve este gigante gasoso?

E se fosse na Terra?

Sendo o maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter não é um planeta para brincar. Isso não impede que cometas ou asteroides errantes testem o gigante gasoso, colidindo ocasionalmente com Júpiter devido ao seu enorme tamanho e à sua imensa força gravitacional.

No final da semana passada, um astrónomo amador captou um breve impacto em Júpiter, que apareceu como uma explosão de luz brilhante deixada por um pequeno objeto.

O MASA Planetary Log, uma conta de astronomia amadora no X (antigo Twitter), publicou um vídeo do impacto que teve lugar no dia 28 de agosto às 17:45, hora de Portugal continental (1h45 hora local do Japão no dia 29 de agosto). O evento foi confirmado por outros astrónomos amadores no X, que relataram ter visto o clarão brilhante.

O objeto que embateu em Júpiter é provavelmente um pequeno cometa ou um asteroide. Júpiter não é estranho a estes impactos. Como um gigante no nosso sistema solar, a sua poderosa força gravitacional e a proximidade da cintura principal de asteroides colocam-no em perigo.

O último impacto registado teve lugar em setembro de 2021, e o objeto tinha dimensões semelhantes às deste recente. Mas talvez o evento de impacto mais famoso tenha ocorrido em 1994, quando fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9 colidiram com Júpiter com a força de 300 milhões de bombas atómicas, de acordo com a NASA.

Felizmente, Júpiter consegue livrar-se destas colisões. Se um objeto de tamanho semelhante embatesse na Terra, o nosso planeta sofreria muito mais danos.

Na verdade, Júpiter pode ter um papel importante na proteção da Terra e dos restantes planetas do sistema solar interior contra este tipo de impactos. O planeta ou absorve os objetos que se aproximam do sistema solar ou atira-os para mais longe da Terra. O gigante gasoso do sistema solar sabe certamente como manter a paz na sua vizinhança cósmica.