Objeto a alta velocidade colidiu com Júpiter e explodiu

A julgar pelas imagens que chegam constantemente à Terra e que ilustram os muitos eventos espaciais, é legítimo afirmar que o nosso sistema solar é um lugar muito ativo. Mais uma prova disso foi a recente colisão de um objeto que, a alta velocidade, chocou com Júpiter.

As imagens divulgadas mostram que, depois da colisão, o objeto explodiu.

No passado dia 13 de setembro, um asteroide ou objeto gelado colidiu com o gigante Júpiter. Aquando da colisão, e provocado por ela, o objeto explodiu nas densas nuvens do planeta. O momento raro foi capturado pela lente do fotógrafo espacial brasileiro José Luís Pereira.

Embora as informações e as imagens não sejam ainda claras, o objeto que colidiu com Júpiter tinha algumas dezenas de metros de altura. Estando a viajar a alta velocidade, penetrou a atmosfera de Júpiter, experienciou a forte fricção e aqueceu à medida que passava pelas nuvens do planeta.

Conforme referiu Peter Vereš, um astrónomo no Center for Astrophysics-Harvard & Smithsonian, colaborador num grupo de investigação entre o Smithsonian Astrophysical Observatory e o Harvard College Observatory, tendo em conta as condições a que foi sujeito, “a certa altura explodiu”.

O resultado da colisão – um flash de um ou dois segundos – foi semelhante ao que por vezes acontece quando um asteroide de tamanho razoável explode na atmosfera da Terra.

Agora que o evento aconteceu há vários dias, os astrónomos consideram que o objeto não podia ser demasiado grande. Isto, porque, se assim fosse, o impacto teria deixado cavidades duradouras nas densas nuvens de Júpiter. Por sua vez, Júpiter não foi significativamente perturbado pela colisão e consequente explosão do objeto.

Júpiter é tão grande que pode encolher os ombros.

Disse Paul Byrne, professor associado de ciência planetária e da Terra na Washington University, em St. Louis.

Embora quase insignificante para o gigante Júpiter, o impacto do objeto e da explosão produziu o clarão que se vê nas imagens captadas. Normalmente, os clarões resultantes deste tipo de evento são usados, pelos astrónomos e pelos investigadores, para medir o tamanho dos objetos – mesmo aqueles que poderão parecer indetetáveis pelo tamanho reduzido produzem flashes nítidos.

Este tipo de evento é muito comum em Júpiter, uma vez que o planeta representa um grande alvo pela sua forte atração gravitacional. Então, o curioso é a gravação conseguida ter sido feita pelo fotógrafo José Luís Pereira, utilizando um telescópio amador.