Spray nasal reverte envelhecimento cerebral e restaura memória

Investigadores da Texas A&M desenvolvem um spray nasal que reduz a inflamação cerebral e melhora a memória em semanas.

Cientistas conseguem reverter o envelhecimento cerebral com um spray nasal

Durante décadas, o envelhecimento do cérebro foi assumido como um processo inevitável. Não apenas pela passagem do tempo, mas também por uma espécie de “ruído interno” que se instala lentamente: a inflamação crónica de baixo grau, conhecida como neuroinflammaging (ou Neuroinflamação).

Essa inflamação persistente afeta a memória, a capacidade de adaptação, a clareza mental… e acaba por deixar marca.

Agora, uma equipa de investigadores demonstrou que esse processo pode não ser irreversível.

O desenvolvimento de um spray nasal capaz de reduzir a inflamação cerebral e restaurar funções cognitivas abre um cenário completamente diferente.

Não se trata de uma intervenção complexa nem de um tratamento prolongado. Duas doses. Semanas. Alterações mensuráveis. A abordagem muda as regras do jogo. E sim, surpreende.

Da névoa mental à recuperação cognitiva

O impacto potencial desta tecnologia vai além do estritamente clínico. Fala-se de uma ferramenta que poderá atrasar ou até reverter o declínio cognitivo associado à idade, algo especialmente relevante em sociedades cada vez mais envelhecidas.

Em contextos como o europeu, onde o envelhecimento populacional avança rapidamente, este tipo de soluções encaixa em estratégias públicas que procuram reduzir a carga sanitária das doenças neurodegenerativas. Não é por acaso que organismos como o National Institute on Aging estão a impulsionar investigação nesta área.

Além disso, o facto de os resultados serem consistentes entre sexos introduz um elemento pouco habitual na biomedicina: uma resposta terapêutica homogénea, sem grandes diferenças biológicas entre homens e mulheres. Isso simplifica bastante a sua futura aplicação.

Mais interessante ainda: a possibilidade de aplicar esta abordagem na recuperação após AVC ou lesão cerebral. Não como algo futurista. Como o próximo passo lógico.

Reprogramar o cérebro a partir do interior

O núcleo desta tecnologia está em algo quase invisível: as vesículas extracelulares. Pequenos veículos biológicos que transportam microARN, moléculas capazes de regular a atividade de múltiplos genes ao mesmo tempo.

Não é uma intervenção direta, é mais subtil. Funcionam como interruptores.

Estes microARN modulam vias inflamatórias-chave, como o inflamasoma NLRP3 ou a via cGAS-STING, ambas relacionadas com a inflamação crónica no cérebro envelhecido.

Ao reduzir a sua atividade, o ambiente neuronal muda. Menos stress oxidativo. Mais equilíbrio.

Energia celular e recuperação funcional

Um dos pontos centrais do tratamento está na reativação das mitocôndrias neuronais. Estas estruturas são responsáveis pela produção de ATP, a principal fonte de energia celular.

Com o envelhecimento e a inflamação crónica, a sua eficiência diminui, comprometendo funções como memória, processamento e resposta neural. Ao restaurar essa atividade energética, o cérebro recupera desempenho real, não apenas alívio sintomático.

Administração direta ao cérebro

A utilização de um spray nasal é decisiva. A via intranasal permite contornar a barreira hematoencefálica, entregando diretamente os compostos ao sistema nervoso central. O resultado é uma intervenção menos invasiva, com maior biodisponibilidade e ação mais rápida.

Este modelo já é estudado em terapias neurológicas e génicas, mas aqui ganha relevância ao integrar mecanismos avançados de sinalização celular, aumentando a precisão do tratamento.

Da investigação à aplicação

Este avanço resulta de investigação consolidada em áreas como neurociência, biologia molecular e medicina regenerativa. A colaboração científica e o suporte institucional permitiram não só identificar os mecanismos envolvidos, mas também iniciar a transição para aplicação clínica.

O registo de patente reforça esse objetivo: transformar conhecimento laboratorial numa solução terapêutica concreta.

Impacto ambiental e sistémico

Para além da saúde, há implicações ambientais. Fatores como poluição e partículas finas contribuem para inflamação cerebral e doenças neurodegenerativas. Reduzir esse impacto biológico pode atenuar efeitos acumulativos do ambiente urbano.

Por outro lado, terapias simples e de curta duração diminuem a necessidade de medicação crónica, reduzindo produção farmacêutica, resíduos e pressão sobre os sistemas de saúde. Um efeito indireto, mas relevante.