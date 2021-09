Será possível o ser humano ir e voltar a Marte? Sim, mas com certas condições…

O homem quer ir ao espaço, quer fazer turismo na órbita da Terra e quer conhecer outros planetas. A Lua já foi pisada por humanos, e Marte parece ser o astro seguinte a receber-nos em "carne e osso". Contudo, são muitos os perigos para os homens e mulheres que ambicionam fazer o caminho de ida e de vinda. Aliás, colocam-se muitas dúvidas se será viável tal viagem. Segundo um artigo científico, é possível o ser humano chegar ao planeta vermelho e voltar, mas é necessário primeiro criar várias condições.

Esta viagem, que poderá estar já no horizonte de algumas empresas, exigirá que os cientistas e engenheiros resolvam uma série de obstáculos tecnológicos e de segurança.

Ir a Marte e chegar com vida

Poderá já ter nascido o ser humano que vai pisar Marte pela primeira vez. Apesar de parecer prematuro, alguns visionários, como Elon Musk, projetam para 2024 a primeira viagem tripulada ao planeta vermelho.

Esta epopeia dos descobrimentos cósmicos poderá ser possível se forem respondidas duas perguntas-chave, fundamentais para se conseguirem superar os obstáculos: será que a radiação de partículas representa uma ameaça demasiado grave para a vida humana durante uma viagem de ida e volta ao Planeta Vermelho?

E poderia o próprio "timing" de uma missão a Marte ajudar a proteger os astronautas e a nave da radiação?

Num novo artigo científico publicado na revista Space Weather, uma equipa internacional de cientistas espaciais responde a estas duas perguntas com um "não" e um "sim".

Isto é, os humanos devem ser capazes de viajar em segurança para e de Marte, desde que a nave espacial tenha blindagem suficiente e a viagem de ida e volta seja mais curta do que aproximadamente quatro anos. E o "timing" de uma missão humana a Marte realmente faria a diferença: os cientistas determinaram que o melhor momento para um voo deixar a Terra seria quando a atividade solar estivesse no seu pico, conhecido como máximo solar.

Segundo os cálculos dos cientistas, poderá ser possível proteger uma nave espacial com destino Marte das partículas energéticas do Sol porque, durante o máximo solar, as partículas mais perigosas e energéticas de galáxias distantes são desviadas pela atividade solar intensificada. O Sol poderá proteger a nave dos elementos perigosos de outras galáxias que atingiriam a nave.

Ida e volta em menos de 2 anos

Uma viagem deste tamanho seria concebível. Em média, ir até Marte leva cerca de nove meses, portanto, dependendo do "timing" do lançamento e do combustível disponível, é plausível que uma missão humana possa alcançar o planeta e regressar à Terra em menos de dois anos, segundo Yuri Shprits, geofísico da Universidade da Califórnia em Los Angeles e coautor do artigo científico.

Este estudo mostra que, embora a radiação espacial imponha limitações estritas sobre a massa da nave espacial e o momento do lançamento, e apresente dificuldades tecnológicas para missões humanas a Marte, tal missão é viável.

Disse Shprits, que também é chefe de física espacial e clima espacial no Centro de Investigação para Geociências GFZ em Potsdam, Alemanha.

Os investigadores recomendam uma missão de não mais de quatro anos porque uma viagem mais longa exporia os astronautas a uma quantidade perigosamente alta de radiação durante a viagem de ida e volta - mesmo supondo que partiam quando era relativamente mais seguro do que em outras ocasiões.

Conforme foi já referido, o principal perigo para esta missão seriam as partículas oriundas do exterior do nosso Sistema Solar.

Cientistas do MIT, do Instituto Skolkovo de Ciência e Tecnologia de Moscovo e do GFZ Potsdam, desenvolveram modelos geofísicos de radiação de partículas para um ciclo solar com modelos de como a radiação afetaria uma tripulação humana. Nestes modelos foram incluindo os vários efeitos variáveis em diferentes órgãos do corpo - e uma nave espacial.

Então, a modelagem determinou que ter uma cápsula de uma nave espacial construída com um material relativamente espesso pode ajudar a proteger os astronautas da radiação. No entanto, concluíram também que se a blindagem for demasiado espessa, pode, na verdade, aumentar a quantidade de radiação secundária à qual estão expostos.

Quais são os perigos que os astronautas poderão enfrentar na viagem a Marte?

Tal como foi referido, o perigo é a radiação. Os dois principais tipos de radiação perigosa no espaço são partículas energéticas solares e os raios cósmicos galácticos. A intensidade de cada um depende da atividade solar.

Segundo referiu o geofísico Yuri Shprits, a atividade galáctica dos raios cósmicos é mais baixa entre seis e doze meses após o pico da atividade solar, enquanto a intensidade das partículas energéticas solares é maior durante o máximo solar.

Portanto, se a tecnologia resolver estes problemas, o homem e a mulher poderão um dia viajar até Marte e voltar com vida. Até lá, o esforço é conceber o hardware para a nave segura.