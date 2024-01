Produção de energia renovável em Portugal atingiu novo recorde em 2023

Indo ao encontro daquilo que têm sido os incentivos da União Europeia, 2023 terminou com a produção de energia renovável a bater recordes, em Portugal.

Segundo dados da Redes Energéticas Nacionais (REN), a produção de energia renovável, em Portugal, bateu o recorde em 2023, com uma subida de 24%. Pela primeira vez, o país atingiu 31,2 terawatts/hora de eletricidade limpa, tendo a energia eólica abastecido 25% do consumo, a hidroelétrica 23%, a fotovoltaica 7% e a biomassa 6%.

Quando comparados com 2022, um ano marcado pela seca, conforme recordado pela SIC Notícias, os dados revelam uma subida acentuada do peso das renováveis no consumo de energia e os resultados comprovam que Portugal reduziu substancialmente a dependência das fontes de energia fóssil.

Segundo os registos da REN trabalhados pelo jornal Expresso, a produção de energia renovável subiu 24% com um forte desempenho das barragens e das centrais fotovoltaicas. Aliás, os últimos meses do ano registaram vários recordes de produção hídrica e eólica, conforme vimos aqui.

No último ano, as energias não renováveis representaram apenas 19,5% do consumo de eletricidade. Numa tendência decrescente, este foi o valor mais baixo nos últimos 14 anos, mostrando que estas têm cada vez menos relevância no consumo de eletricidade.

Isto deve-se não só à maior disponibilidade de energia renovável, mas também ao elevado saldo importador, que abasteceu 20% do consumo, tratando-se do valor mais elevado de sempre e da sua maior quota no abastecimento do consumo desde 1981.

Revelou a REN.

As importações de Espanha representaram 19,9% e a eletricidade produzida em centrais a gás 19,1%. O balanço do ano revela também a redução do preço grossista da eletricidade para o mais baixo dos últimos três anos.